Αυτιάς: 10 προτάσεις για προσιτή στέγη σε νέους και οικογένειες

Δέκα προτάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος σε Ευρώπη και Ελλάδα, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Αυτιάς, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών, τόνισε ότι «η κοινωνία απαιτεί συγκεκριμένες λύσεις που να είναι άμεσα εφαρμόσιμες». Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ήδη, η Επιτροπή Στέγασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας επίσης είναι μέλος ο κ. Αυτιάς, ετοιμάζει σχέδιο για το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς διαπιστώνει ότι «τα τελευταία οκτώ χρόνια, οι τιμές των κατοικιών στην Ένωση έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 48%, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 18%. Δηλαδή, όσο το 40% του μηνιαίου εισοδήματος ενός νοικοκυριού».

Οι προτάσεις του κ. Αυτιά είναι συνοπτικά οι εξής:

Μόνιμη ενίσχυση των κονδυλίων για στέγαση με φθηνά δάνεια και φορολογικές ελαφρύνσεις. Δημιουργία οργάνου ελέγχου της κερδοσκοπίας στα ενοίκια. Απελευθέρωση των επενδύσεων για κατοικίες από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες και ιδιώτες. Απλοποίηση της γραφειοκρατίας σε γονικές παροχές και δωρεές. Κίνητρα για κατασκευή κατοικιών σε Δήμους ή Περιφέρειες. Νομική κάλυψη τόσο των ιδιοκτητών όσο και των ενοικιαστών. Πρόσθετα μέτρα αξιοποίησης κλειστών σπιτιών. Επίλυση χρονοβόρων διαδικασιών για οικοδομικές άδειες. Απλοποίηση γραφειοκρατίας με μείωση των διοικητικών βαρών. Απλούστευση στις διαδικασίες δανειοδότησης.

