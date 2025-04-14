Αύξηση του κόστους εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Φούσκωσε» το ελάχιστο κόστος εξαγοράς ενσήμων για όσους επιθυμούν να βγουν στη σύνταξη αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη οδό: Μπορεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού να ώθησε σε υψηλότερα επίπεδα μια σειρά από βασικά επιδόματα, από την άλλη όμως ανέβασε και τα κόστη για την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης. Ο λόγος που «φουσκώνει» το ελάχιστο κόστος είναι ότι η εξαγορά γίνεται με εισφορά 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου 12μήνου πριν από την υποβολή της αίτησης.

Έτσι, στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος λαμβάνει αποδοχές ίσες με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, το 20% από το οποίο προκύπτει το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση τις κατώτατες αποδοχές. Και άρα η αναπροσαρμογή του προς τα πάω ανεβάζει και τα σχετικά κόστη.

Πόσο αυξήθηκε και γιατί το κόστος εξαγοράς ενσήμων

Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί πως αυτή η εξέλιξη επηρεάζει μόνον τους μισθωτούς ασφαλισμένους και όχι τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς για αυτούς ο κάθε μήνας εξαγοράς πλασματικού χρόνου κοστίζει όσο η μηνιαία εισφορά του κλάδου σύνταξης, που άλλωστε ήδη έχει αυξηθεί κατά 2,7% από την 1η/1/2025.

Αναφορικά λοιπόν με τους μισθωτούς και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1η Απριλίου 2025, το ελάχιστο κόστος για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ανεβαίνει στα 176 ευρώ τον μήνα, από 166 ευρώ που στοίχιζε πριν από την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η ίδια βάση υπολογισμού, δηλαδή εισφορά 20% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού, χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις ανεργίας ή μερικής απασχόλησης.

Με τον νέο κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου, το ελάχιστο κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου αυξάνεται -και σε αυτές τις περιπτώσεις- στα 176 ευρώ τον μήνα από 166 ευρώ που ήταν με τον κατώτατο στα 830 ευρώ.

Αν λοιπόν οι ασφαλισμένοι, που έχουν αποδοχές στα όρια του νέου κατώτατου μισθού ή και πιο κάτω στην περίπτωση που εργάζονται με μερική απασχόληση, αν υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου από 1ης Απριλίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 θα επιβαρυνθούν κατά 10 ευρώ επιπλέον για κάθε μήνα εξαγοράς, με άλλα λόγια κατά 120 ευρώ για ένα έτος και κατά 480 ευρώ για εξαγορά 3 ετών.

Τι ισχύει για υπαλλήλους Δημοσίου, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Στο Δημόσιο, τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1ης/1/2020 και μετά, η εξαγορά γίνεται με εισφορά 20% επί του βασικού μισθού του ασφαλισμένου, χωρίς να προβλέπεται ελάχιστο κόστος, όπως με τον κατώτατο μισθό.

Για τις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών -όπως προαναφέρθηκε- αλλά και για τους αγρότες, ο κάθε μήνας αναγνώρισης κοστίζει όσο και η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, με τα σχετικά ποσά να έχουν ήδη αυξηθεί κατά 2,7%, από την 1η Ιανουαρίου, οπότε και αναπροσαρμόστηκε αυτόματα και το κόστος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2025.

Για παράδειγμα:

Μισθωτός που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα υποβάλει αίτηση για εξαγορά ενός έτους, μετά την 1η Απριλίου 2025 θα πρέπει να καταβάλει 2.112 ευρώ, από 1.992 ευρώ που ήταν με τον κατώτατο μισθό στα 830 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματίας που καταβάλλει την εισφορά της πρώτης κατηγορίας από την 1η/1/2025, αν υποβάλει αίτηση για εξαγορά δύο ετών πλασματικού χρόνου οποτεδήποτε μέσα στο 2025, θα καταβάλει 4.334 ευρώ.

Πώς «κλειδώνει» το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών

Το κόστος εξαγοράς δύναται να «κλειδώσει» σε συγκεκριμένα επίπεδα με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί τώρα και να ενεργοποιηθεί αργότερα, κοντά στη συνταξιοδότηση, με το κόστος να καθορίζεται τη στιγμή της αίτησης.

Οι ασφαλισμένοι που θα αξιοποιήσουν αυτήν την επιλογή θα «παγώσουν» το κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου με βάση τους μισθούς ή τον κατώτατο μισθό του 2025, για παράδειγμα. Αν η εξαγορά εξοφληθεί εφάπαξ, δίδεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς.

Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί πάντως θα πρέπει να θυμούνται και το εξής: Την 1η Απριλίου 2026 θα ανακοινωθεί νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, που σημαίνει ότι το ελάχιστο κόστος εξαγοράς για τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν τότε (από 1ης/4/2026) θα αυξηθεί εκ νέου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.