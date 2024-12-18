Αυξημένο πρωτογενές πλεόνασμα 7,5 δισ. ευρώ εμφάνισε ο Κρατικός Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση στο τέλος Νοεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 5,721 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 468 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 61,368 δισ. ευρώ, από 56.595 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 54.124 δισ. ευρώ, από 53.473 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

