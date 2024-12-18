Στα 70,8 δισ. ευρώ αυξήθηκε η συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι λεγόμενοι «servicers» ήτοι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκε κατά 1,012 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα:

H ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 23,156 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2024, από 22,788 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2024, από στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 367 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 23,117 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2024. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 11, 101 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

και διαμορφώθηκε σε στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2024. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 11, 101 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 1 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2024.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες , αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 313 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,410 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2024.

, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 313 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,410 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2024. Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 331 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 38,214 δις ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2024.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 123 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15, 760 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 209 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 22,165 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.