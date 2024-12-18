Ρεαλιστικό κρίνει το στόχο για μόνιμη αύξηση των εσόδων από την πάταξη της φοροδιαφυγής κατά 2,5 δισ. ευρώ το 2025 το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου, Ιωάννη Τσουκαλά, τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν μειώσεις φόρων εισοδήματος και όχι έμμεσων φόρων προκειμένου να ενισχυθεί το κίνητρο για εργασία.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού εκτιμά επίσης πως φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και στο 2,8% του ΑΕΠ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.