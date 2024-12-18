Με μία σειρά δράσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, η ΟΛΠ Α.Ε. ολοκλήρωσε και φέτος το μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς και στήριξης για την ενίσχυση και την ευρύτερη υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, των όμορων του λιμένος δήμων, των παιδιών, αλλά και των εργαζομένων της εταιρείας.

Η εταιρεία πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση για την προσφορά δωροεπιταγών σε παιδιά των παραλιμένιων Δήμων και η διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. παρέδωσε 4.000 δωροεπιταγές στους Δημάρχους Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο κ. Παναγιώτης Μαυρέας, Αντιδήμαρχος Δήμου Περάματος, ο κ. Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, Γ.Γ. Δήμου Κερατσινιού-Δραπετσώνας, η κα Καλιότσου Γιούλη, Αντιδήμαρχος Δήμου Σαλαμίνας, ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας, ο κ. Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά, ο κ. Άγγελος Καρακώστας, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε. και ο κ. Γιάννης Λαγουδάκος, Δήμαρχος Περάματος.

Επιπλέον, προσέφερε και 1.000 δωροεπιταγές προς τα παιδιά των μελών του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Νομού Αττικής και Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδος, ενώ ταυτόχρονα η ΟΛΠ Α.Ε. ανέλαβε το κόστος για την υλοποίηση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής για τις οικογένειες του Συνδικάτου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πέτρινη Αποθήκη που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεών της.

Επίσης, η εταιρεία για μια ακόμα χρονιά σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, και με στόχο τη στήριξη του φιλανθρωπικού έργου της Μητρόπολης, ενίσχυσε τα συσσίτια αγάπης και παρέδωσε επιπλέον δωροεπιταγές σε κοινωνικές δομές της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος, η ΟΛΠ Α.Ε. συνέχισε την έμπρακτη υποστήριξή της στα τοπικά Κοινωνικά Παντοπωλεία με τη συνεισφορά της σε μηνιαία βάση για την αγορά προϊόντων και τροφίμων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Su Xudong, αφού εξέφρασε τις ευχές του για καλή χρονιά και υγεία, επεσήμανε ότι για την εταιρεία η διαρκής προσφορά και στήριξη της κοινωνίας αποτελεί σημαντικό πυλώνα και προτεραιότητα στη στρατηγική της. Για αυτό και η ΟΛΠ Α.Ε. καταρτίζει ετησίως το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, το οποίο εφαρμόζει με συνέπεια και συστηματικότητα.

