Πρόστιμα σε 8 συνολικά πολυεθνικές για παραβίαση περιθωρίων κέρδους ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του:

«Στο πλαίσιο του ελέγχου που διεξάγεται σε 26 μεγάλες εταιρείες, ανακοινώνονται πρόστιμα σε οκτώ πολυεθνικές εταιρείες -στις οποίες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία- συνολικού ύψους 5.5 εκατ. ευρώ, σε εφαρμογή του άρθρου 54 του Νόμου 5045/2023.

Ελέγχθηκαν συνολικά 443 κωδικοί προϊόντων και εντοπίστηκε παραβίαση στους 191. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε αποδεκτή την εισήγηση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), υπογράφοντας σήμερα τις αποφάσεις για την επιβολή των προστίμων.

Οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο - και έχουν σχετικά ενημερωθεί όπως προβλέπει ο νόμος - είναι οι εξής:

Σ.Κ. ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ) - 267.100 ευρώ

HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ) - 286.000 ευρώ

ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS Α.Ε. (ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) - 516.000 ευρώ

COLGATE PALMOLIVE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ) - 535.000 ευρώ

ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ - ΤΥΡΙΑ) - 924.000 ευρώ

JACOBS DOUWE EGBERTS GR Ε.Π.Ε (ΚΑΦΕΔΕΣ) - 1.000.000 ευρώ

ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ) - 1.000.000 ευρώ

JOHNSON & JOHNSON HELLAS ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.Ε. (ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ) - 1.000.000 ευρώ».

Πηγή: skai.gr

