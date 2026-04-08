Axios: Η εκεχειρία δεν συνεπάγεται την άμεση έναρξη μεταφοράς πετρελαίου σε μεγάλη κλίμακα

Η αποκατάσταση της μεγαλύτερης διαταραχής στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου δεν θα γίνει ούτε γρήγορα ούτε εύκολα, και αυτό σημαίνει ότι οι υψηλές τιμές και οι ελλείψεις θα συνεχιστούν, σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο Axios.

Βασικό ζήτημα που πρέπει να εξετασθεί μετά τη συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν είναι αν οι ιδιοκτήτες τάνκερ θα λάβουν διαβεβαιώσεις ώστε να αρχίσουν ξανά μεγάλης κλίμακας μεταφορές πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τις επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικά για την αποκατάσταση των δρομολογίων και των παραδόσεων» δήλωσε σε συνέντευξη ο Τζο Μπρουσουέλας, επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συμβούλων RSM US.

Σημειώνει ότι τα ασφάλιστρα για τα δεξαμενόπλοια θα πρέπει να επανεξεταστούν, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν οι συγκεκριμένοι όροι που μπορεί να επιβάλει το Ιράν, οι οποίοι προς το παρόν παραμένουν ασαφείς.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η ασφαλής διέλευση τις επόμενες δύο εβδομάδες «θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς περιορισμούς».

Ακόμη και αν αγνοήσει κανείς το τι σημαίνουν αυτοί οι «τεχνικοί περιορισμοί», η επανεκκίνηση δεν θα είναι απλή επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα.

«Η επαναλειτουργία εγκαταστάσεων που έχουν κλείσει και κοιτασμάτων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει από εβδομάδες έως μήνες» ανέφερε η ClearView Energy Partners.

«Περιμένω ότι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνεργασία με κυβερνητικούς εκπροσώπους, θα ζητήσουν ρητή άδεια από την Τεχεράνη για να επαναλάβουν τις δραστηριότητές τους» δήλωσε ο Κλέιτον Σάιγκλ, αναλυτής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

«Θα το καταλάβουμε από τις πλατφόρμες παρακολούθησης και από ανεπίσημες αναφορές για τις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων» πρόσθεσε.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι οι παραγωγοί πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο μείωσαν την παραγωγή κατά εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στη διάρκεια της σύγκρουσης, καθώς δεν υπήρχαν εξαγωγικοί διάδρομοι.

«Η επανεκκίνηση της παραγωγής είναι από μόνη της ένα μικρό τεχνικό κατόρθωμα», δήλωσε ο Μπρουσουέλας.

Παράλληλα, πολλές εγκαταστάσεις πετρελαίου και διύλισης υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο. Ο ίδιος εκτιμά ότι θα χρειαστούν τρεις έως έξι μήνες για να επιστρέψει πλήρως η περιφερειακή παραγωγή και διύλιση στα προπολεμικά επίπεδα.

Φυσικό αέριο

Στον τομέα του φυσικού αερίου, οι ζημιές στις υποδομές εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν πλήρως.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 13% μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας και αφού ο πρόεδρος Τραμπ απέσυρε την απειλή για μαζικά πλήγματα. Ωστόσο, παραμένουν πολύ πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία κατά τη διάρκεια της δίμηνης εκεχειρίας.

Αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας Jefferies προειδοποιούν ότι, αν και είναι πιθανή μια νέα κλιμάκωση που θα προκαλέσει περαιτέρω διαταραχές και αυξήσεις τιμών, «η αβεβαιότητα πιθανότατα έχει κορυφωθεί».

Εκτιμούν ότι «οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν πιθανότατα πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα για μήνες, αλλά με περιορισμένο περιθώριο περαιτέρω ανόδου».

Πολλές ασιατικές χώρες, που εξαρτώνται ιδιαίτερα από το Στενό του Ορμούζ για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αναγκάστηκαν να λάβουν έκτακτα μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων.

Ακόμη και αν επανεκκινήσουν οι μεταφορές, θα χρειαστούν από ημέρες έως εβδομάδες για να φτάσουν νέες προμήθειες.

Η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ σήμερα διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 4,14 δολάρια ανά γαλόνι, η υψηλότερη τιμή από το 2022.

Η μέση τιμή θα μπορούσε να πέσει κάτω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, δήλωσε ο Πάτρικ Ντε Χάαν, επικεφαλής ανάλυσης πετρελαίου της GasBuddy, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

