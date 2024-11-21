Απτόητο το bitcoin, συνεχίζει να καταρρίπτει νέα υψηλά. Με άνοδο 4% το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα με βάση την κεφαλαιοποίησή του άγγιξε το νέο ρεκόρ των 98.500 δολ., επίπεδο το οποίο ωστόσο δεν διατήρησε.

Η νέα άνοδος οφείλεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος, Gary Gensler, θα αποχωρήσει στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί νέος πρόεδρος των ΗΠΑ και θα αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος είχε υποσχεθεί πως «θα απολύσει» τον Gensler την πρώτη κιόλας μέρα που θα μπει στο Οβάλ Γραφείο, αν και στην πραγματικότητα δεν έχει αυτή την εξουσία. Πάντως, είναι σύνηθες οι επικεφαλής της SEC να παραιτούνται όταν η κυβέρνηση αλλάζει σκυτάλη.

O Gary Gensler, ο άνθρωπος που οι λάτρεις των κρυπτονομισμάτων αγαπούσαν να μισούν, ανέλαβε καθήκοντα τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ η θητεία του κανονικά έληγε το 2026.

Υπενθυμίζεται πως η τιμή του bitcoin έχει εκτοξευτεί κατά περίπου 40% από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, οπότε και αναδείχθηκε νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τραμπ, ο οποίος μάλιστα κάποτε αποκαλούσε το bitcoin «απάτη». Τα πράγματα, όμως, άλλαξαν, με τον Τραμπ να κάνει «σημαία του» τα κρυπτονομίσματα κατά την προεκλογική του εκστρατεία, μοιράζοντας παράλληλα υποσχέσεις ότι θα μετατρέψει τις ΗΠΑ σε «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων του πλανήτη».

Πηγή: skai.gr

