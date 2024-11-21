Η Νορβηγία στηρίζει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, μέσω του Ταμείου για την Κοινωνία των Πολιτών του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(ΧΜ-ΕΟΧ/ ΙEEA Grants), προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 14,3 εκατομμύρια θα λάβει η Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Νορβηγική πρεσβεία στην Ελλάδα, «η Νορβηγία επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευσή της στη στήριξη της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη, με το νεοσύστατο Ταμείο με προϋπολογισμό άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ». Εξ αυτών η νορβηγική κυβέρνηση χρηματοδοτεί το 97% με τα υπόλοιπα να χορηγούνται από την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν- τα οποία θα διατεθούν σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 14,3 εκατ. ευρώ.

«Η κοινωνία των πολιτών είναι αναγκαία για την προστασία και προώθηση της δημοκρατίας. Μέσω του νέου Ταμείου των ΕΕΑ Grants για την Κοινωνία των Πολιτών, η Νορβηγία έρχεται να συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση μιας πιο δυναμικής, ανθεκτικής και δημοκρατικής Ευρώπης, σε μια εποχή όπου οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών δέχονται αυξημένη πίεση. Καμία χώρα δεν μπορεί να θωρακίσει τη δημοκρατία και να προστατεύσει την κοινωνία των πολιτών μόνη της, και η Νορβηγία έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτό τον σκοπό», σημειώνει ο υπουργός εξωτερικών της Νορβηγίας, Εσπεν Μπάρτ Αϊντε.

Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση για το νέο Ταμείο της Κοινωνίας των Πολιτών, γνωστοποιείται η εκκίνηση της διαδικασίας για την αναζήτηση των οργανισμών που θα διαχειριστούν την επιχορήγηση αυτή στις δικαιούχες χώρες.

Το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ Ι EEA Grants ξεκινά στην Αθήνα τη διοργάνωση εθνικής διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη για το νέο Ταμείο Κοινωνίας των Πολιτών. Επιπλέον, διοργανώνονται ενημερωτικές συνεδρίες για πιθανούς υποψηφίους για τον ρόλο του Διαχειριστή του Ταμείου. «Στόχος είναι οι διαβουλεύσεις αυτές να συμπεριλάβουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια ενεργή διαδικασία ανταλλαγής απόψεων για το ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και τις ανάγκες σε εθνικό πλαίσιο, προκειμένου τα προγράμματα να προσαρμοστούν στις σχετικές ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε χώρας».

Στην Αθήνα, η διαδικασία της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2024 και θα είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Σημειώνεται ότι ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ | EEA Grants) αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με 15 κράτη μέλη της ΕΕ. To 2024 συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας ΕΟΧ, το 1994. Από τότε, η Ελλάδα λαμβάνει συστηματικά χρηματοδοτήσεις μέσω των EEA Grants. Για την νέα χρηματοδοτική περίοδο 2021-2028 οι δωρήτριες χώρες θα διαθέσουν στην Ελλάδα 159,3 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

