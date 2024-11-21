Στο πλαίσιο των επισκέψεών της σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η πρόεδρος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Nadia Calviño επισκέφθηκε σήμερα την Αθήνα για να συζητήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις επενδύσεις της Ευρώπης στην Ελλάδα. Επισκέφθηκε επίσης μαζί με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια το κέντρο ελέγχου διαχείρισης καταστροφών, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτική ανακοίνωση της ΕτεΠ, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ελλάδας και της Ευρώπης, όπως η αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών, η υποστήριξη για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και η κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τη βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση.

Οι συνομιλίες επιβεβαίωσαν τη σθεναρή υποστήριξη της Ελλάδας στον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη του Ομίλου ΕΤΕπ, ο οποίος καθορίζει οκτώ βασικές επενδυτικές προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια.

«Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των χωρών που επωφελούνται περισσότερο από τη χρηματοδότηση του ομίλου ΕΤΕπ και θέλουμε να παραμείνει έτσι και στο μέλλον» δήλωσε η πρόεδρος Calviño «Σήμερα είχα πολύ παραγωγικές ανταλλαγές απόψεων που επιβεβαιώνουν την πλήρη ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων μας. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να υπογράψουμε μια σημαντική συμφωνία για την αποανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών και ήμουν υπερήφανη που επισκέφθηκα το υπερσύγχρονο κέντρο διαχείρισης κρίσεων, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του αντίκτυπου των επενδύσεών μας προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας».

Ο όμιλος ΕΤΕπ έχει επενδύσει σχεδόν 50 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από το 1963, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών. Τα εμβληματικά έργα που χρηματοδοτούνται από τον όμιλο ΕΤΕπ κυμαίνονται από το μετρό της Αθήνας έως τις βασικές διασυνδέσεις των νησιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας.

Ο όμιλος ΕΤΕπ θα συνεχίσει να στηρίζει επενδύσεις που βελτιώνουν την προσαρμογή διαφόρων τομέων και περιφερειών στην κλιματική αλλαγή, καθώς και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας, την προώθηση της ψηφιοποίησης και την τόνωση της χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων για καινοτόμες εταιρείες και ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο όμιλος ΕΤΕπ έχει καταγράψει σημαντικό έργο στην παροχή πιστωτικών γραμμών σε ελληνικές τράπεζες και άλλους εταίρους, διευκολύνοντας τις επενδύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και παρέχοντας προσιτά δάνεια για την πράσινη και ψηφιακή μετάβασή τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Ιωάννης Τσακίρης υπέγραψε την έναρξη της συνεργασίας του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νησιών μεταξύ της ΕΤΕπ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης. Το ταμείο, το οποίο αναμένεται να κινητοποιήσει 2 δισ. ευρώ από τα έσοδα των αδειών εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, στοχεύει σε πρωτοβουλίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση λύσεων ηλιακής και αιολικής ενέργειας και αποθήκευσης, ενώ παράλληλα αυξάνει τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των νησιών. Προβλέπονται επίσης έργα για την υποστήριξη της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Ο όμιλος ΕΤΕπ είναι το ίδρυμα μακροπρόθεσμων δανείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανήκει στα κράτη μέλη. Χρηματοδοτεί υγιείς επενδύσεις που προωθούν τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ. Τα έργα της ΕΤΕπ ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, προωθούν την καινοτομία, προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή και υποστηρίζουν μια δίκαιη και ταχεία μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, ο όμιλος ΕΤΕπ επένδυσε 2,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα πέρυσι, υποστηρίζοντας έργα που επικεντρώνονται στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, τις υποδομές ύδρευσης και ενέργειας. Συνέβαλε επίσης στην παροχή πιστωτικών γραμμών σε ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

