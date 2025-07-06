Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός των προσεχών ημερών, οι δασμοί ύψους μέχρι και 50% που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο και η επιβολή τους αναβλήθηκε για να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου.

Η προθεσμία της 9ης Ιουλίου για την επιβολή των τιμωρητικών αυτών δασμών ίσχυε μέχρι την Παρασκευή όταν ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι οι χώρες θα αρχίσουν να πληρώνουν από την 1η Αυγούστου.

Οταν ερωτήθηκε τι θα συμβεί την Τετάρτη, ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNN:«Θα είμαστε πολύ απασχολημένοι τις προσεχείς 72 ώρες».

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα στείλει επιστολές σε ορισμένους εμπορικούς μας εταίρους που θα λένε ότι, αν τα πράγματα δεν προχωρήσουν, τότε, την 1η Αυγούστου, θα επιστρέψουν σαν μπούμπερανγκ στο επίπεδο των δασμών της 2ας Απριλίου», εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

«Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι θα δείτε πολλές συμφωνίες πολύ γρήγορα», είπε προβλέποντας ότι «θα υπάρξουν πολλές σημαντικές ανακοινώσεις τις προσεχείς ημέρες» παρά «την πολύ μεγάλη αντίσταση».

«Η αμερικανική στρατηγική συνίσταται στην εφαρμογή της μέγιστης πίεσης», είπε αναφέροντας ως παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση άργησε πολύ να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μέχρι που πριν από τρεις εβδομάδες, μία Παρασκευή πρωί, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με δασμούς 50%», είπε. «Τις επόμενες ώρες, πέντε ευρωπαίοι ηγέτες του τηλεφώνησαν και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τηλεφώνησε», επίσης. «Η ΕΕ κάνει πολύ καλή πρόοδο».

Σύμφωνα με τον Σκοτ Μπέσεντ, θα σταλούν περί τις εκατό επιστολές σε μικρές χώρες «με τις οποίες έχουμε πολλές εμπορικές συναλλαγές», αλλά η κυβέρνηση «επικεντρώνει» στις «δεκαοκτώ σημαντικές σχέσεις που αντιπροσωπεύουν το 95% του εμπορικού μας ελλείμματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

