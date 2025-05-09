Περισσότερα από 6.100 νοικοκυριά έχουν πλέον υπαχθεί στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», με το ενδιαφέρον των πολιτών να είναι αισθητά αυξημένο σε σχέση με το «Σπίτι μου Ι» και τα χαμηλότερα έως μεσαία εισοδηματικά στρώματα να είναι οι κύριοι ωφελημένοι.

Λιγότερο από πέντε μήνες αφότου άρχισε η υποβολή αιτήσεων, το ύψος των στεγαστικών δανείων που έχουν εγκριθεί ξεπερνά τα 734 εκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο ότι το 50% κάθε δανείου καλύπτεται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι καταβάλουν μειωμένους τόκους για το υπόλοιπο μισό, η στήριξη των αγοραστών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας υπερβαίνει αυτή τη στιγμή τα 381 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως οι δημόσιοι ευρωπαϊκοί πόροι του «Σπίτι μου ΙΙ», που ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, έχουν απορροφηθεί κατά 38,18%.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι που παρακολουθούν την εξέλιξη του προγράμματος σημείωσαν ότι ο ρυθμός υπαγωγής είναι σαφώς υψηλότερος σε σύγκριση με το «Σπίτι μου Ι». Ενδεικτικό είναι πως τις πρώτες 100 ημέρες του νέου προγράμματος οι εντάξεις ήταν 5.387, δηλαδή 59% περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του «Σπίτι μου Ι», όταν είχαν υπαχθεί 3.381 δικαιούχοι.

Μεγάλοι κερδισμένοι είναι σταθερά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και η μεσαία τάξη, όπως ακριβώς ήταν η επιδίωξη της κυβέρνησης όταν εξαγγέλθηκε το πρόγραμμα τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότεροι από δύο στους τρεις υπαχθέντες είχαν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Στον αντίποδα, κάτω του 2% δήλωσε στο τελευταίο εκκαθαριστικό εισόδημα άνω των 36.000.

Τα οφέλη για τους πιο ευάλωτους αποτυπώνονται σε χειροπιαστά παραδείγματα ακινήτων που έχουν αγοραστεί μέσω του προγράμματος. Σύμφωνα με πηγές στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, σε αυτά περιλαμβάνεται ένα διαμέρισμα 74 τετραγωνικών μέτρων στο Μοσχάτο, σπίτι 80 τμ στην Πάτρα, κατοικία 107 τμ στην Κοζάνη και ακίνητο 57 τμ στο Μαρούσι. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις οι αγοραστές δεν χρειάστηκε να δώσουν πάνω από 32 χιλιάδες ευρώ ίδια κεφάλαια, δεδομένου ότι το πρόγραμμα καλύπτει έως το 90% της αγοραστικής αξίας.

Παράλληλα, τα διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια επέτρεψαν σε περισσότερους μεσήλικες να ενταχθούν στο «Σπίτι μου ΙΙ», σε αντίθεση με το Σπίτι μου Ι που απευθυνόταν σε ενδιαφερόμενους έως 39 ετών. Ενδεικτικό είναι πως άνω του 41% των υπαγωγών έως σήμερα αφορά άτομα 40 έως 50 ετών. Το 44% είναι τριαντάρηδες, 31 έως 40 ετών. Κυβερνητικές πηγές επισήμαναν ότι αυτό εξυπηρετεί και έναν ακόμα στόχο της κυβέρνησης, πέραν της απόκτησης προσιτής πρώτης κατοικίας: τη σταδιακή μείωση της ηλικίας στην οποία οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν την πατρική στέγη.

Οι περισσότερες εγκρίσεις δανείων, όπως αναμενόταν, εντοπίζονται στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, όπου βρίσκονται τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Ωστόσο, περίπου το 40% εντοπίζεται στην περιφέρεια. Σημαντικό ενδιαφέρον έχει διαπιστωθεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με 461 υπαγωγές, ενώ ακολουθούν η Θεσσαλία με 447, η Δυτική Ελλάδα με 334 και η Πελοπόννησος με 224.

Σε ό,τι αφορά τη «δημογραφία» των υπαχθέντων στο «Σπίτι μου ΙΙ», σχεδόν το 7% είναι μονογονεϊκές οικογένειες, με κυβερνητικά στελέχη να υπογραμμίζουν πως αποτυπώνεται και ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

