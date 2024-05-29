Άνοιγμα με πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν πτώση σήμερα στην έναρξη των συναλλαγών καθώς η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς προκάλεσε ανησυχίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε αυξημένα επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσαν πτώση 0,3% στις 10:08 ώρα Ελλάδας, με σχεδόν όλες τις αγορές και τους κλάδους στην περιοχή να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.
Ο κλάδος των εταιριών πετρελαίου και αερίου ήταν ο μοναδικός που κινείτο ανοδικά, με κέρδη 0,8%, ακολουθώντας την πορεία των τιμών του πετρελαίου.
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 4,5639%, ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ανήλθε σε υψηλό μηνός και διαμορφώθηκε πριν από λίγο στο 2,627% καθώς οι παράγοντες της αγοράς αφομοίωναν την απρόσμενη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε χθες. Η προσοχή των επενδυτών θα στραφεί πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό από τη Γερμανία που ανακοινώνονται αργότερα σήμερα.
Η μετοχή της International Distributions Services, της μητρικής εταιρίας των βρετανικών ταχυδρομείων Royal Mail, κατέγραψε άλμα 3,1% καθώς συμφώνησε σε επίσημη εξαγορά 3,57 δισεκ. λιρών από τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Ντάνιελ Κρετίνσκι.
