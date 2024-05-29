Χατζηδάκης σε εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς: Εύρωστες τράπεζες, αλλά και ανταγωνισμός μεταξύ τους ο στόχος της κυβέρνησης

«Οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να περάσουν από την εποχή της κρίσης και των ανακεφαλαιοποιήσεων, στην εποχή που υψηλής ποιότητας επενδυτές εκφράζουν έμπρακτα το ενδιαφέρον γι’ αυτές. Αυτό δεν έτυχε, πέτυχε! Και η επιτυχία αυτή είναι της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης, που επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της οικονομίας, που αντί να «δαιμονοποιεί» τις τράπεζες αναγνωρίζει ότι έχουν ζωτικό ρόλο σε αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου».

Αυτό υπογράμμισε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της Πειραιώς.

Όπως είπε, οι ελληνικές τράπεζες «είναι και πάλι ισχυρές και έτοιμες να επικεντρωθούν σε αυτό που είναι η δουλειά τους: την χρηματοδότηση και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας».

«Η κυβέρνησή μας θέλει ένα εύρωστο τραπεζικό σύστημα, με ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Ένα τραπεζικό σύστημα που θα παρέχει ελκυστικές αποδόσεις στους αποταμιευτές και ρευστότητα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής και Οικονομικών, όπως:

Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας μη τραπεζικά ιδρύματα να χορηγούν δάνεια, πέραν των καταναλωτικών και στεγαστικά και κάποιου είδους επιχειρηματικά.

Η στήριξη του συστήματος IRIS, με χαμηλές ή μηδενικές χρεώσεις στις συναλλαγές.

Η μείωση κατά 50% στις προμήθειες για μικροσυναλλαγές μέχρι 10 ευρώ μέσω POS.

Η προώθηση της ανάδειξης του λεγόμενου πέμπτου πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα, ο υπουργός υπενθύμισε πως τα κόκκινα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών έχουν πέσει κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 10 δισ. Οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά 50 δισ. ευρώ. Η τραπεζική πιστωτική επέκταση ενισχύθηκε σε σχέση με το 2019, ενώ για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια οι ελληνικές τράπεζες είναι ξανά κερδοφόρες. «Πράγμα που ενισχύει τις προοπτικές τους για το μέλλον, αυξάνει τα έσοδα του Δημοσίου, αλλά και τη συμβολή τους στην εθνική οικονομία», τόνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χατζηδάκης στην απολύτως επιτυχημένη, όπως τη χαρακτήρισε, αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις τράπεζες, που έχει αποφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη για το ελληνικό δημόσιο ύψους 3,5 δισ. ευρώ. «Σηματοδοτεί την επαναφορά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην κανονικότητα», ανέφερε ο Υπουργός και πρόσθεσε: «Όλοι εδώ θυμόμαστε ποια ήταν η κατάσταση με την Τράπεζα Πειραιώς μέχρι και το 2019, με τα μεγάλα προβλήματα που υπήρχαν. Η πρόσφατη αποεπένδυση του ΤΧΣ αποτέλεσε υπογράμμιση της προόδου της Τράπεζας, αλλά και ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Η επιτυχία της διάθεσης του 27% των μετοχών της σε ξένους και Έλληνες επενδυτές δεν είχε προηγούμενο!».

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε τρεις προκλήσεις, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο καινούριο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στην ελληνική οικονομία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα:

Πρόκληση πρώτη: Η πράσινη μετάβαση. Απαιτείται, όπως είπε ο Υπουργός, ένα σημαντικό κύμα πράσινων επενδύσεων. Το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σημαντικά εργαλεία, αλλά δεν επαρκούν. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν και ιδιωτικά κεφάλαια. Υπολογίζεται ότι χρειάζονται, σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, επενδύσεις ύψους 192 δισ. ευρώ μέχρι το 2030.

Πρόκληση δεύτερη: Η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της οικονομίας. Η οποία αλλάζει τόσο την εσωτερική λειτουργία των τραπεζών όσο και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν με το εξωτερικό τους περιβάλλον. Ενώ παράλληλα δημιουργεί και νέους ψηφιακούς κινδύνους. Και εδώ πάλι είναι σημαντική η χρηματοδότηση. Το 20% των δανείων του RRF επικεντρώνεται σε ψηφιακές δράσεις.

Πρόκληση τρίτη: Η γεωπολιτική αστάθεια, που καθιστά ακόμα πιο σημαντική την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών. Και δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους – ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιθανές αναταράξεις.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις απαιτείται συνεννόηση και συναίνεση σε εθνικό επίπεδο, αλλά και δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον Υπουργό. «Αναφέρομαι στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, του 3ου πυλώνα που εκκρεμεί εδώ και καιρό, την πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων. Και στην εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Market Union - CMU), για την κινητοποίηση κεφαλαίων που λιμνάζουν. Ελπίζω ότι και μεγαλύτερες χώρες εκτός από την Ελλάδα θα κινηθούν ουσιαστικά όχι μόνο θεωρητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η Κυβέρνηση της Ελλάδας θα προχωρήσει με αποφασιστικότητα σε ό,τι της αναλογεί και στις δύο αυτές εκκρεμότητες», σημείωσε.

«Σήμερα, παρά τα προβλήματα», είπε ο κ. Χατζηδάκης, «η Ελλάδα είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη, με αυξανόμενη απασχόληση και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Ο τραπεζικός τομέας αποτέλεσε και αποτελεί βασικό εταίρο σε αυτήν την μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι στο ίδιο μοτίβο θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.