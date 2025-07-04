Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τις επιτυχημένες συνταγές δεν όχι μόνο δεν τις αλλάζεις, τις επεκτείνεις κιόλας. Κατά τα πρότυπα λοιπόν του mycoast, η κυβέρνηση στήνει «μεγάλο αδελφό» και στα πεζοδρόμια, τις πλατείες και όλους τους δημόσιους χώρους που μισθώνονται από επιχειρήσεις εστίασης προκειμένου να αποφευχθούν οι καταχρήσεις και οι καταλήψεις.



Από το κινητό τους οι πολίτες όπως και με το mycoast θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία της μίσθωσης και να ελέγχουν αν οι όροι της πληρούνται, κι αν όχι, να το καταγγέλλουν ανώνυμα ή επώνυμα. Η νέα εφαρμογή θα είναι πλήρως λειτουργική μέσα στον μήνα και μερικοί από τούς δήμους στους οποίους θα μπορεί σε πρώτο στάδιο να γίνει χρήση της από τους δημότες είναι οι δήμοι Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πειραιά κι Αλεξανδρούπολης. Εν καιρώ θα επεκταθεί στο σύνολο της επικράτειας.



Ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη «ραχοκοκαλιά» του όλου εγχειρήματος, της δημιουργίας του Μητρώου Καταχώρησης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων. Στο μητρώο περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων.



Όπως και με το mycoast, οι παραχωρήσεις θα εμφανίζονται στον χάρτη ως πολύγωνα και πατώντας πάνω σε αυτά ο χρήστης της εφαρμογής θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε στοιχεία που θα λαμβάνονται από το μητρώο όπως τα δηλώνουν οι δήμοι όπως:

Στοιχεία του εκμισθωτή (φυσικού προσώπου ή επιχείρησης όπως όνομα, ΑΦΜ επιχείρησης)

Τοποθεσία

Χρήση

Έναρξη και λήξη παραχώρησης

Εμβαδό παραχώρησης

Γεωχωρικά δεδομένα

Εφόσον ο χρήστης διαπιστώσει παράβαση μπορεί να την καταγγείλει επί τόπου συνοδεύοντας την εφόσον το επιθυμεί με κάποια περιγραφή, σχόλιο ή ακόμη και φωτογραφίες. Οι καταγγελίες αποστέλλονται αυτόματα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Κοινόχρηστων Χώρων, την οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε αρμόδιος δήμος ο οποίος και θα προχωρά και στον έλεγχο.

Οι καταγγελίες εμφανίζονται πάνω στο χάρτη ως σημεία. Ο χρήστης του μητρώου μπορεί να πατήσει στο σημείο και να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της καταγγελίας όπως:

Την αιτία

Την ημερομηνία καταχώρησης

Το ΑΦΜ του καταγγέλλοντος εφόσον πρόκειται για επώνυμη καταγγελία

Την κατάσταση της καταγγελίας

Η εφαρμογή την οποία τρέχει προσωπικά ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου έρχεται την κατάλληλη στιγμή καθώς σύμφωνα με έρευνα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1 στα 2 επιχειρήσεις με τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους δεν έχουν πάρει άδεια από το Δήμο. Κι από όσες έχουν άδεια, 1 στις 4 την έχει κάνει …λάστιχο καταλαμβάνοντας πολύ περισσότερο χώρο από όσο προβλέπει.



Σε δεύτερο στάδιο το mystreet θα αποτελέσει και βάση δύσεύρετων δεδομένων καθώς αναμένεται να «φορτωθούν» στην εφαρμογή στοιχεία όπως θέσεις στάθμευσης για οχήματα ΑμεΑ, θέσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων ακόμη και απινιδωτών κι άλλων υποδομών.



