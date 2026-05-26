Άνοδος άνω του 2% για το Brent εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στο Ιράν

Κέρδη άνω του 2% καταγράφει το Brent την Τρίτη, καθώς τα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν και τα αντιφατικά μηνύματα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τις διαπραγματεύσεις, αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών.

Η τιμή του πετρελαίου Brent, παράδοσης Ιουλίου, σημειώνει άνοδο 2,17% στα 95,45 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως αγγίξει και τα 100 δολάρια.

Στον αντίποδα, η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate, παράδοσης Ιουλίου, σημειώνει σημαντική αποκλιμάκωση, υποχωρώντας κατά 4,8% περίπου, στα 92,04 δολάρια το βαρέλι, σε σύγκριση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Τη Δευτέρα δεν υπήρξε τιμή διακανονισμού για το WTI λόγω της αργίας της Memorial Day στις ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι «πραγματοποίησε πλήγματα αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν σήμερα», στοχοποιώντας σκάφη που φέρονται να πόντιζαν νάρκες, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι ενέργειες αυτές είχαν στόχο «να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από απειλές που προέρχονται από ιρανικές δυνάμεις».

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε την Τρίτη ότι θα προβεί σε αντίποινα για παραβιάσεις της συνεχιζόμενης εκεχειρίας, αφού εντόπισε και αναχαίτισε αμερικανικά drones και ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim της Ισλαμικής Δημοκρατίας περιέγραψε χωριστά τις πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ ως «συνολικά καλές», επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, αλλά ανέφερε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης με την Ουάσινγκτον θα εξαρτηθεί από την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισ. δολαρίων.

Περιπλέκοντας περαιτέρω τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι έχει ενθαρρύνει τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες αποσκοπούν στην εξομάλυνση των σχέσεων αραβικών κρατών με το Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

