Αύξηση 3,1% σημείωσε το α' τρίμηνο εφέτος ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας που παρέχουν καταλύματα και ανήλθε σε 528.393 χιλ. ευρώ, έναντι των 512.310 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2025.

Αντίθετα, στις επιχειρήσεις της εστίασης ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 2.141.243 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,9% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025, όπου είχε ανέλθει σε 2.183.671 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων, των περιφερειακών ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α' τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου (29,8%) και η μικρότερη αύξηση (1,8%) καταγράφηκε στην περιφέρεια Αττικής. Ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας (32,1%).

Για τις επιχειρήσεις της εστίασης, των περιφερειακών ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το α' τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας (14,8%) και η μικρότερη μείωση (0,1%) καταγράφηκε στην περιφέρεια Αττικής. Ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Θήρας (24,2%).

Πηγή: skai.gr

