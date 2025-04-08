Ο δείκτης Nikkei του Τόκιο αυξήθηκε σχεδόν 6% στην αρχή των συναλλαγών την Τρίτη, μετά από μια κατακόρυφη πτώση 7,8% την προηγούμενη ημέρα, καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ εντείνουν τη μεταβλητότητα στην αγορά.

Ο βασικός δείκτης Nikkei 225 αυξήθηκε κατά 5,81%, ή 1.809,92 μονάδες, φτάνοντας τις 32.946,50 γιεν, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 6,20%, ή 141,82 μονάδες, φτάνοντας τα 2.430,48 γιεν.

Ο δείκτης Kospi της Σεούλ αυξήθηκε επίσης κατά σχεδόν 2%.

Οι μετοχές στο Χονγκ Κονγκ σημείωσαν άνοδο κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης, ανακτώντας μέρος των τεράστιων απωλειών της προηγούμενης ημέρας, αφού η Κίνα αντέτεινε αντίποινα στους δασμούς των ΗΠΑ. Παράλληλα, το χρηματιστήριο της Σαγκάης σημείωσε περαιτέρω πτώση.

Ο δείκτης Hang Seng αυξήθηκε κατά 1,66%, ή 329,22 μονάδες, φτάνοντας τις 20.157,52, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε κατά 0,07%, ή 2,31 μονάδες, φτάνοντας τις 3.094,26.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναστάτωσε την παγκόσμια οικονομία την περασμένη εβδομάδα με εκτεταμένους δασμούς που αύξησαν τις ανησυχίες για διεθνή ύφεση και προκάλεσαν κριτική ακόμη και μέσα από το δικό του Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Τη Δευτέρα, οι αγορές μετοχών και οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν περαιτέρω, καθώς τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο υπέστησαν κύματα πωλήσεων μετά τις έντονες απώλειες της περασμένης εβδομάδας.

Ο Τραμπ ενίσχυσε τη στάση του τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι «δεν σκέφτεται» να σταματήσει την εφαρμογή των δασμών.

Ωστόσο, «η σταθεροποίηση της Nvidia και η αύξηση 2,7% του Δείκτη Ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας (SOX) αναμένονται να πυροδοτήσουν επαναγορές σε μετοχές της Ιαπωνίας, που είναι υψηλής τιμής και σχετίζονται με ημιαγωγούς», ανέφερε η χρηματιστηριακή εταιρεία Monex σε σημείωμά της.

«Με την συνεχιζόμενη αδυναμία του γεν να παρέχει επιπλέον ώθηση, οι εγχώριες αγορές αναμένεται να ανοίξουν υψηλότερα σήμερα», ανέφερε η ίδια.

Ένα δολάριο αγοράζει 147,56 γιεν στις πρωινές συναλλαγές, σε σύγκριση με 147,83 γιεν το βράδυ.

Ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκερού Ισίμπα, δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περισσότερες συζητήσεις για τους τελευταίους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου.

Παρά τη συμφωνία, η Monex πρόσθεσε ότι «η μεταβλητότητα που σχετίζεται με τους δασμούς πιθανότατα θα συνεχιστεί».

Επίσης, στο Τόκιο, οι μετοχές της Nippon Steel εκτοξεύθηκαν κατά 11% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για αναθεώρηση της πρότασης εξαγοράς της US Steel από την εταιρεία.

Η συγχώνευση είχε μπλοκαριστεί προηγουμένως από τον προκάτοχο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Τη Δευτέρα, οι μετοχές της US Steel έκλεισαν με άνοδο 16% στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.