«Φουσκώνουν» μήνα με τον μήνα τα χρέη που έχει το Δημόσιο προς ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους, εξέλιξη που αποτυπώνεται και στα σχετικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: Το Δημόσιο βεβαίως όταν καθυστερεί να καταβάλλει τα ποσά που χρωστάει σε πολίτες επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 3%, κάτι που δε συμβαίνει και με τους φορολογούμενους οι οποίοι όταν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Κράτος πληρώνουν επιτόκιο 8,76% ετησίως ή 0,73% μηνιαίως.

Η διαφορά αυτή στα «πέναλτι» για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενδεχομένως και να εξηγεί -ως ένα βαθμό- και το γιατί παρά τα υπερπλεονάσματα που εμφανίζουν τα Κρατικά Ταμεία, το Δημόσιο συνεχίζει να αυξάνει τα «φέσια» που βάζει σε προμηθευτές του και φορολογούμενους.

Χρέη … μνημονιακών χρόνων

Είναι ενδεικτικό, πως τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους «φούσκωσαν» σε επίπεδα που είχαν χρόνια να αγγίξουν: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το ύψος ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες ανήλθαν σε 3,44 δισ. ευρώ, από 3,05 δισ. ευρώ το που ήταν ένα μήνα νωρίτερα τον Δεκέμβριο του 2024.

Με την αύξηση κατά 12,4% το ύψος των ανεξόφλητων χρεών του δημοσίου κατέγραψε νέο ρεκόρ, καθώς είναι σε υψηλότερο επίπεδο από το 2017, όταν τα ληξιπρόθεσμα προς φορολογούμενους και προμηθευτές ήταν 3,32 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, τα χρέη του Κράτους σήμερα διαμορφώνονται σε … μνημονιακά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, τα κρατικά «φέσια» ήταν 3,05 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024, 2,8 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023, 2,37 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022, 1,9 δισ. ευρώ το 2020 και 2021, 2 δισ. ευρώ το 2018 και 3,32 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2017.

Ληξιπρόθεσμα χρέη, χαρακτηρίζονται αυτά τα ποσά που αφορούν σε οφειλές που έπρεπε να εξοφληθούν εντός διαστήματος 90 ημερών από τη γένεσή τους, δεν εξοφλούνται όμως μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο.

Σε ποιους χρωστάει φόρους το Κράτος

Τα αναλυτικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δείχνουν πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους ιδιώτες προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές:

Νοσοκομεία: Οι οφειλές προς ιδιώτες σημείωσαν αύξηση κατά 154 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, φτάνοντας στο 1,318 δισ. ευρώ. Τονίζεται ότι τα χρέη τους διογκώνονται τα τελευταία χρόνια, καθώς από 344 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 πριν από την πανδημία, ανήλθαν σε 502 εκατ. ευρώ το 2020, 606 εκατ. ευρώ το 2021, 907 εκατ. ευρώ το 2022, 1,319 δισ. ευρώ το 2023 και 1,164 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

: Τα χρέη τους ανήλθαν στα 597 εκατ. ευρώ από 585 εκατ. ευρώ που είχαν συσσωρευτεί τον Δεκέμβριο του 2024. ΟΤΑ: Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τρίτους έφθασαν στο ποσό των 243 εκατ. ευρώ από 231 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τρίτους έφθασαν στο ποσό των 243 εκατ. ευρώ από 231 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024. Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης: Οι οφειλές τους έφθασαν να χρωστούν 194 εκατ. ευρώ στην αγορά από 179 εκατ. ευρώ που ήταν οι οφειλές τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι οφειλές τους έφθασαν να χρωστούν 194 εκατ. ευρώ στην αγορά από 179 εκατ. ευρώ που ήταν οι οφειλές τον Δεκέμβριο του 2024. Φόροι: Οι εκκρεμείς επιστροφές αυξήθηκαν στα 915 εκατ. ευρώ από 731 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024. Από το σύνολο των οφειλών, τα 205 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, τα 570 εκατ. ευρώ έμμεσους και τα 119 εκατ. ευρώ κατατάσσονται στα μη φορολογικά έσοδα. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ αναζητά χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δικαιούνται επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος άνω των 200 εκατ. ευρώ, αλλά δεν μπορεί να τα… εντοπίσει καθώς δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ και στοιχεία επικοινωνίας, για να τους πιστωθούν τα χρήματα.

