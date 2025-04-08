Ιαπωνική αντιπροσωπία στις ΗΠΑ για εμπορικές διαπραγματεύσεις

Η Ιαπωνία στέλνει μια ομάδα για να διαπραγματευτεί για το εμπόριο, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , προσθέτοντας ότι μίλησε νωρίτερα τη Δευτέρα με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος δήλωσε ότι είπε στον Τραμπ να επανεξετάσει τις δασμολογικές πολιτικές.

Η απόφαση του Τραμπ να επιβάλει εισφορά 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων και αμοιβαίο δασμό 24% σε άλλα ιαπωνικά προϊόντα, αναμένεται να επιφέρει τεράστιο πλήγμα στη βαριά εξαγωγική οικονομία της Ιαπωνίας. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν την οικονομική ανάπτυξη έως και 0,8%, σύμφωνα με το Reuters.

«Χώρες από όλο τον κόσμο μιλούν μαζί μας. Καθορίζονται σκληρές αλλά δίκαιες παράμετροι», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ έβαλε τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ υπεύθυνους για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία, δήλωσε ο Μπέσεντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι είπε στον Τραμπ στην τηλεφωνική τους επικοινωνία ότι οι δασμολογικές πολιτικές του είναι εξαιρετικά απογοητευτικές και τον προέτρεψε να το ξανασκεφτεί.

«Έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την Ιαπωνία. Θα τη διατηρήσουμε έτσι», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Ο Iάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα

Ο Ishiba κάλεσε βασικούς υπουργούς οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών Katsunobu Kato, το βράδυ της Κυριακής και τους έδωσε εντολή να είναι σε εγρήγορση και να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της αγοράς, σύμφωνα με την ιαπωνική εφημερίδα Nikkei.

Ο Μπέσεντ είπε στο Fox Business Network ότι δεν έχει δει ακόμη προτάσεις από το Τόκιο, αλλά ότι αναμένει να έχει επιτυχείς διαπραγματεύσεις για τη μείωση των μη δασμολογικών εμπορικών φραγμών της Ιαπωνίας.

«Η Ιαπωνία είναι μεταξύ 50 έως 70 χωρών που έχουν προσεγγίσει την κυβέρνηση Τραμπ μέχρι στιγμής για διαπραγματεύσεις», είπε ο Μπέσεντ.

«Η Ιαπωνία είναι ένας πολύ σημαντικός στρατιωτικός σύμμαχος. Είναι πολύ σημαντικός οικονομικός σύμμαχος και οι ΗΠΑ έχουν μεγάλη ιστορία μαζί τους», είπε ο Μπέσεντ. «Οπότε θα περίμενα ότι η Ιαπωνία θα έχει προτεραιότητα μόνο και μόνο επειδή εμφανίστηκε πολύ γρήγορα».

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X ότι «η Κίνα απομονώνεται με αντίποινα στους δασμούς του Τραμπ».

«Για τις χώρες που δεν αντιδρούν, βρισκόμαστε σε ένα μέγιστο επίπεδο δασμών και ελπίζω ότι μέσω καλών διαπραγματεύσεων, θα δούμε τα επίπεδα να πέφτουν», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox Business Network.

