Εξαίρεση από το ψηφιακό πελατολόγιο ζητούν τα συνεργεία αυτοκινήτων - Πριν το Πάσχα η εφαρμογή του μέτρου

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Δεν πρόλαβε το μέτρο του ψηφιακού πελατολογίου να εφαρμοστεί και ήδη κάποιοι κλάδοι ζητούν την εξαίρεση τους. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το νέο ψηφιακό εργαλείο θα αρχίσει να εφαρμόζεται πριν το Πάσχα και πρεμιέρα θα κάνει με τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με το αυτοκίνητο. Δηλαδή:

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Πλυντήρια

Συνεργεία/Φανοποιεία

Πάρκινγκ

Πολλοί επαγγελματίες του χώρου των συνεργείων αυτοκινήτων καταγγέλλουν ότι το μέτρο προσθέτει στις επιχειρήσεις καινούρια βάρη. Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες το πρώτο και κύριο κόστος είναι αυτό του συστήματος που θα καταγράφει την είσοδο και την έξοδο του στο πάρκινγκ, στο συνεργείο ή στο πλυντήριο. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι για τη λειτουργία του χρειάζεται να προσλάβουν άτομα που θα το χειρίζονται. Αν επιλέξουν δε να αντιμετωπίσουν το ζήτημα εκ των έσω, θα αυξηθεί σημαντικά ο χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών με αντίκτυπο στον όγκο της δουλειάς τους.

Παρόμοια παράπονα εκφράζουν και οι επαγγελματίες των πλυντηρίων αυτοκινήτων.

Από τη φορολογική διοίκηση δεν προκύπτει πάντως κάποια πρόθεση εξαίρεσης. Πόσο μάλλον όταν σύμφωνα με το σχέδιο για την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου – στην ουσία μετεξέλιξη του παλιού καλού βιβλίου πελατών – τα πράγματα φαίνονται πολύ πιο απλά. Πρόκειται για μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που είναι ενταγμένη στην πλατφόρμα myDATA.

Παίρνοντας για παράδειγμα έναν πάρκινγκ, κάθε αυτοκίνητο που θα μπαίνει για να σταθμεύσει θα καταγράφεται με το σκανάρισμα της πινακίδας του από το τηλέφωνο του επαγγελματία. Σε πραγματικό χρόνο η πινακίδα του αυτοκινήτου (και όχι το όνομα του οδηγού/ιδιοκτήτη του Ι.Χ) θα καταγράφεται στο ψηφιακό πελατολόγιο του myDATA. Και όταν το αυτοκίνητο εξέρχεται του χώρου στάθμευσης, θα σκανάρεται αυτή τη φορά η απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα έχει εκδοθεί ώστε να κλείσει η συναλλαγή.

Όλες αυτές τις κινήσεις, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να τις βλέπει σε πραγματικό χρόνο καθώς Η εφαρμογή είναι διασυνδεδεμένη με το TAXIS. Και κάθε φορά που θα παρατηρείται μικρότερος αριθμός αποδείξεων από τις κινήσεις τότε την πόρτα της επιχείρησης θα χτυπάνε οι ελεγκτές για περαιτέρω ελέγχους. Μάλιστα θα υπάρχει και δυνατότητα σύγκρισης των στοιχείων μιας συγκεκριμένης επιχείρησης όπως αυτά καταγράφονται στο πελατολόγιο με τα στοιχεία που προκύπτουν από ομοειδείς επιχειρήσεις.

Σε δεύτερο στάδιο, μέσα στο καλοκαίρι, το ψηφιακό πελατολόγιο αναμένεται να επεκταθεί στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν δεξιώσεις, γάμους, βαφτίσεις, συνεστιάσεις και πάρτι. Και προϊόντος του χρόνου όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα καλούνται να το εφαρμόζουν όπως γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, φυσικοθεραπευτήρια, σχολές χορού, ξενοδοχεία και οργανωμένα καταλύματα, γιατροί και κτήματα γάμων και εκδηλώσεων.

Το νέο εργαλείο εκτός από τη συμμόρφωση στο νέο φορολογικό πλαίσιο, βοηθά τις επιχειρήσεις και στη διαχείριση των πελατών τους καθώς προσφέρει σειρά λειτουργιών όπως:

Καταχώριση νέων πελατών

Ενημέρωση και τροποποίηση υφιστάμενων εγγραφών

Ακύρωση πελατών χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης υποβολής εγγράφων

Συσχέτιση των εγγραφών με αποδείξεις και παραστατικά

Μείωση λαθών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόστιμα

