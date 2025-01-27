Δύο υψηλού κύρους διακρίσεις για το Wealth Management και το Private Banking της Alpha Bank

Την ηγετική θέση της Alpha Bank στον τομέα του Wealth Management και του Private Banking στην Ελλάδα, επιβεβαιώνουν οι διακρίσεις της Τράπεζας στα βραβεία του έγκριτου περιοδικού International Investor, στις κατηγορίες Private Bank Of The Year και Best Bespoke Wealth Management Service για την Ελλάδα.

Η Alpha Bank, ως η πρώτη τράπεζα που εισήγαγε τις υπηρεσίες Private Banking στην ελληνική αγορά το 1993, συνεχίζει να διακρίνεται για την αφοσίωσή της στην καινοτομία και την ποιοτική εξυπηρέτηση.

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, αναγνωρίζεται για την προσήλωσή της στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων και την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει στους Πελάτες της, ενισχύοντας τη θέση της ως πρωτοπόρος στον τομέα αυτό.

Για πάνω από τρεις δεκαετίες, η Alpha Bank προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Private Banking και Wealth Management στην Eλληνική αγορά. Εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας με κατάρτιση και πολυετή εμπειρία καλύπτουν όλες τις επενδυτικές ανάγκες πελατών μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο Private Banking που διαθέτει σημεία φυσικής παρουσίας στις σημαντικότερες πόλεις της χώρας.

Επιπλέον, μέσω της θυγατρικής τράπεζας στη Μεγάλη Βρετανία Alpha Bank London Ltd και της συνεργασίας με την Societe Generale Private Banking στο Λουξεμβούργο, έχει δημιουργηθεί μία σύγχρονη δομή ανοιχτής αρχιτεκτονικής που επιτρέπει στον Πελάτη να λαμβάνει Υπηρεσίες από τον Private Banker του στην Ελλάδα και για χαρτοφυλάκιο που τηρεί στο εξωτερικό.

«Οι δύο διακρίσεις στα βραβεία του International Investor αποτελούν αναγνώριση των κορυφαίων υπηρεσιών που παρέχει η Alpha Bank στους Πελάτες Private Banking, διατηρώντας μαζί τους μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης», σχολίασε ο Ανδρέας Κατσόγιαννος, Director του Private Banking της Alpha Bank.

Η Τράπεζα επενδύει σημαντικούς πόρους στο Wealth Management, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μετασχηματισμού, με στόχο να παρέχει στους Πελάτες προσωποποιημένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Αξιοποιούμε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης, ενισχύουμε τα πολυκαναλικά συμβουλευτικά μας μοντέλα και δημιουργούμε ένα ευρύ οικοσύστημα, που βασίζεται στην ηγετική μας θέση στο Asset Management και το Private Banking. Παράλληλα, η στρατηγική μας συνεργασία με τη UniCredit μάς δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας πρόσβαση σε κορυφαίες επενδυτικές λύσεις και προϊόντα με διεθνή προσανατολισμό», δήλωσε ο Chief Wealth Management Officer της Τράπεζας κ. Γ. Μιχαλόπουλος.

«Επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες, αναπτύσσοντας καινοτόμες υπηρεσίες, όπως τα e-Wealth Services, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας μέσω του e-Banking. Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και των απαιτητικών επενδυτών» πρόσθεσε.

Η κριτική επιτροπή του International Investor ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων του 2025 στο τεύχος του περιοδικού που έγινε διαθέσιμο στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Davos της Ελβετίας, στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

