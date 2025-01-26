Τραμπ: Απειλεί (και) την Κολομβία επειδή αρνήθηκε να παραλάβει μετανάστες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι θα επιβάλει ευρείες κυρώσεις και δασμούς στην Κολομβία, επειδή αρνήθηκε να δεχτεί αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που μετέφεραν μετανάστες.

Στην ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ο Τραμπ ανέφερε ότι η άρνηση της Κολομβίας να δεχτεί τις πτήσεις επαναπατρισμού των απελαθέντων μεταναστών θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Για τον λόγο αυτό, θα επιβάλει δασμούς ύψους 25% σε όλα τα κολομβιανά εισαγόμενα προϊόντα, και ότι θα αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 50% μέσα σε μία εβδομάδα.

Προανήγγειλε επίσης ότι θα επιβάλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς και θα ανακαλέσει τις βίζες Κολομβιανών κυβερνητικών αξιωματούχων, θα επιβάλει περιορισμούς στις βίζες των υποστηρικτών της κολομβιανής κυβέρνησης και άλλες κυρώσεις στον τραπεζικό και οικονομικό τομέα της Κολομβίας.

«Τα μέτρα αυτά «είναι μόνο η αρχή», απείλησε.

Σχεδόν ταυτόχρονα πάντως, η προεδρία της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι θα στείλει το προεδρικό αεροσκάφος στις ΗΠΑ για να μεταφέρει τους απελαθέντες μετανάστες πίσω στη χώρα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο είχε δηλώσει νωρίτερα ότι αντιτίθεται στον επαναπατρισμό των μεταναστών με στρατιωτικά αεροσκάφη και ζήτησε να τους συμπεριφέρονται με «αξιοπρέπεια».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε από πλευράς του ότι ο πρόεδρος της Κολομβίας αρχικά είχε συμφωνήσει με τις πτήσεις επαναπατρισμού των απελαθέντων Κολομβιανών μεταναστών, αλλά ακύρωσε την έγκρισή του ενώ τα αμερικανικά αεροσκάφη ήταν ήδη στον αέρα.

«Είναι ευθύνη του κάθε έθνους να πάρει πίσω τους πολίτες του που βρίσκονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γρήγορα και με σοβαρότητα. Όπως αποδεικνύεται από τις σημερινές ενέργειες, είμαστε ακλόνητοι στη δέσμευσή μας να τερματίσουμε την παράνομη μετανάστευση και να ενισχύσουμε την ασφάλεια των συνόρων της Αμερικής», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

