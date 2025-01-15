Του Χρυσόστομου Τσούφη

Άλλος ένας μήνας πέρασε με το κοντέρ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης να γράφει πάνω από 3δισ€.

Για την ακρίβεια, 3,37δισ€ για τον Νοέμβριο σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το 2024 είχε αρχίσει με οφειλές 2,86δισ€ που σημαίνει ότι παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης προς την Κομισιόν ότι θα μειώσει (σε κάποιες κατηγορίες όπως τα νοσοκομεία θα μηδενίσει εντός του 2025 κιόλας) τα ..φέσια της, αυτά «αβγάτισαν» κατά σχεδόν μισό δισ€ ή 17,8%



Από το Δεκέμβριο του 2019 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών». Τον Νοέμβριο χρωστούσαν για περισσότερες από 90 ημέρες 1,21δισ€. 1/3 ευρώ που χρωστά το Δημόσιο προέρχεται από τα νοσοκομεία. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η χρονιά είχε αρχίσει με οφειλές 1,45δισ€ οπότε το 11μηνο έχει επιτευχθεί μια μείωση 240εκατ€ περίπου.



Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 632εκατ€. Μπορεί οι οφειλές τους να υποχωρούν για δύο συνεχείς μήνες, και πάλι όμως σε σχέση με την αρχή του 2024 , έχουν αυξηθεί κατά 99εκατ€ ή 18,6%.



Οριακά έχουν διπλασιαστεί τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από 170εκατ€ τον Ιανουάριο του 2024 στα 321εκατ€ του Νοεμβρίου. Μια αύξηση 88,9%.

Μεγάλη αύξηση και για τις υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με πρωταθλητές τα υπουργεία Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης. Από 167εκατ€ στην αρχή του έτους, στα 263εκατ€ 11 μήνες μετά. Αύξηση 57,4%.



Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΑΑΔΕ, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφτασαν τον Νοέμβριο τα 707εκατ€ που αποτελεί υψηλό έτους τουλάχιστον. Από αυτά:

218εκατ€ αφορούν άμεσους φόρους

355εκατ€ αφορούν έμμεσους φόρους

120εκατ€ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα

Βέβαια υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα χιλιάδες φορολογουμένους για να τους επιστρέψει 213εκατ€!!! Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον 342εκατ€ από τα 707εκατ€ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.

Ειδικά οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έχουν πολλές αυξομειώσεις καθώς πολλά εξαρτώνται από τους χρόνους και την διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.



Ξεκάθαρη αιτία γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και τα χρέη του Δημοσίου αυξάνονται ή τέλος πάντων δεν μειώνονται, δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα πάντως χρημάτων. Λεφτά υπάρχουν.

Παρά την επιστράτευση της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας η οποία διευθετεί κεντρικά τις πληρωμές το πρόβλημα στα νοσοκομεία παραμένει. Και παραμένει ασαφές αν τα νοσοκομεία τηρούν την οδηγία του υπουργείου να πληρώνουν παλαιότερες οφειλές σε ποσοστό 20% των αγορών του μήνα αλλά και το σύνολο από τα τρέχοντα. Η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί δύο φορές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις καθυστερήσεις πληρωμών από την πλευρά των νοσοκομείων.



Ούτε πειστική εξήγηση υπάρχει γιατί τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων δεν υποχωρούν ενώ έχει υπάρξει τόση μεγάλη πρόοδος με τις εκκρεμείς κύριες (τουλάχιστον) συντάξεις.



Πηγή: skai.gr

