Καραμολέγκος. Μια εταιρεία με ιστορία 75 ετών που οι περισσότεροι γνωρίζουμε από τα ράφια των σούπερ μάρκετ και από το sucess story της. Την Τρίτη, ωστόσο, το όνομα Καραμολέγκος, επανεμφανίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε 11 χρόνια στο αστυνομικό δελτίο, με αφορμή μια πυρκαγιά στο Κορωπί. Η πρώτη φορά αφορούσε μια υπόθεση απαγωγής το 2014. Πρόκειται για δυο μελανά συμβάντα τα οποία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του φερώνυμου ομίλου, Μανώλης Καραμολέγκος σίγουρα θα θέλει να μην θυμάται.

Story ετών 75

Η ιστορία της Καραμολέγκος ξεκίνησε το 1950 από έναν μικρό φούρνο στη Σαντορίνη. Ο Ηλίας Καραμολέγκος μαζί με την οικογένεια του κατάφεραν να δημιουργήσουν γεύσεις που έγιναν ιδιαίτερα αγαπητές τόσο από τους ντόπιους όσο και από τους επισκέπτες του νησιού. Τα δυο παιδιά της οικογένειας, ο Μανώλης και η Μαρία, βοηθούσαν στον φούρνο, μαθαίνοντας τα μυστικά και την τέχνη του ψωμιού.

Ήρθε, όμως, το 1956 και μαζί του ο σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ισοπέδωσε τη Σαντορίνη. Το νησί άρχισε να ερημώνει. Οι κάτοικοι έφευγαν μαζικά. Μερικά χρόνια αργότερα, το ίδιο έκανε και η οικογένεια Καραμολέγκου. Αποσκευές της, οι συνταγές του παππού και η αγάπη για την τέχνη του. Το 1971 εγκαθίστανται στην Αγία Παρασκευή και ανοίγουν εκεί έναν μικρό φούρνο. Από την πρώτη κιόλας χρονιά τα προϊόντα γίνονται ανάρπαστα.

Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ο φούρνος μετατράπηκε σε αρτοβιομηχανία, αποκτώντας τη σημερινή νομική της μορφή με την επωνυμία «Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ΑΕ». Τα προϊόντα της έφταναν πλέον σε super market καθώς και σε άλλους φούρνους. Το 1991 η αρτοβιομηχανία μεταφέρθηκε στο Κορωπί, όπου εδρεύει μέχρι και σήμερα, ενώ το 1999, πέρασε την πόρτα της Σοφοκλέους.

Ακολούθησαν μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό και αυτοματοποίηση της παραγωγής με τη χρήση ρομποτικών μηχανών κλειστού τύπου, καθώς και η εξαγορά του 60% του “Απολλώνιον” και του 60% της Εστίας.

Το 2009 η αρτοβιομηχανία βγαίνει εκτός ελληνικών συνόρων, εγκαινιάζοντας στη Ρουμανία ένα τεχνολογικό συγκρότημα 30.000 τμ, εξειδικευμένο στην παραγωγή ψωμιού του τοστ και άλλων συσκευασμένων αρτοποιημάτων.

Καθ όλη τη δεκαετία 2000-2010 αλλά και τα χρόνια που ακολουθούν η αρτοβιομηχανία βγάζει νέες σειρές και δημιουργεί το ένα νέο προϊόν μετά το άλλο, συνδυάζοντας καινοτομία και παράδοση, ενώ το 2016 απέκτησε ακόμη ένα ιστορικό σήμα του κλάδου της, αυτό της “Κατσέλης”.

Το 2022 την βρίσκει να κλείνει πίσω της την πόρτα του Χρηματιστηρίου, ενώ στις πλέον πρόσφατες επιχειρηματικές της κινήσεις περιλαμβάνεται η είσοδός της στην αγορά των σνακ με την εξαγορά του 60% της εταιρείας Nutree, ενός ελληνικού brand με σημαντική διεθνή παρουσία. Πηγές της εταιρείας με τις οποίες συνομίλησε το skai.gr τον περασμένο μήνα, δήλωσαν ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί «στροφή», αλλά ακόμα μια επένδυση στην ποιότητα.

Σήμερα η Καραμολέγκος, με βάση όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της, πραγματοποιεί παραγωγή 50.000 τόνων τον χρόνο, διαθέτει πάνω από 500 εργαζόμενους στην Ελλάδα και 6 κέντρα διανομής.

Ελέγχει με 92,57% την Karamolegos Bakery Romania, με έδρα τη Ρουμανία και με 60% την εταιρεία Απολλώνιον ΑΒΕΕ.

Στα ηνία της βρίσκονται στην θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ο Μανώλης Καραμολέγκος και στην θέση του αντιπροέδρου ο Ηλίας Καραμολέγκος.

Τα χρόνια του χρηματιστηρίου

Ήταν 7 Ιανουαρίου του 1999, την περίοδο της "χρυσής εποχής" της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (με κωδικό ΚΜΟΛ). Σε παλαιότερες συζητήσεις η διοίκηση είχε αναφέρει πως ήταν τέτοια η φρενίτιδα των “επενδυτών” που αγόραζαν τις μετοχές χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για την εταιρεία στην οποία επένδυαν. Σε διηγήσεις του ο κ. Καραμολέγκος είχε εκμυστηρευτεί πως τον έπαιρναν τηλέφωνο και του έλεγαν “Κύριε Καραμολέγκο, τα γάλατά σας…” με εκείνον να προσπαθεί να τους εξηγήσει πως η αρτοβιομηχανία δεν παράγει γάλα…

Η σχέση με το Χρηματιστήριο της Αθήνας έληξε 23 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2022. Λίγο η μικρή διασπορά της μετοχής, λίγο τα υψηλά διαχειριστικά έξοδα, λίγο η κακή -τότε- πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, οι μετοχές της εταιρείας διαγράφηκαν από το ΧΑ, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η διοίκηση.

Τα οικονομικά μεγέθη

Την πενταετία 2019 - 2023 ο όμιλος εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 12,1% σε επίπεδο τζίρου και 8,1% σε επίπεδο EBITDA. Ειδικότερα, το 2023 έκλεισε για τον όμιλο με έσοδα ύψους 139,9 εκατ. ευρώ, από τα 131,9 εκατ. ευρώ του 2022, καταγράφοντας αύξηση 6%. Τα EBITA ενισχύθηκαν κατά 8,5% στα 17,25 εκατ. ευρώ, από 15,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, με τα κέρδη να υποχωρούν ωστόσο κατά 41,4% στα 1,64 εκατ. ευρώ, από 2,8 εκατ. ευρώ το 2022.

Οπως τονίζει η διοίκηση της Καραμολέγκος, από την ίδρυση της επενδύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του 2023 επένδυσε ποσό 1,07 εκατ. ευρώ (είχε επενδύσει 1,25 εκατ. ευρώ το 2022) στην έρευνα και ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον καθαρό δανεισμό της αρτοβιομηχανίας, το 2023 ανήλθε σε 85,77 εκατ. ευρώ, από 80,52 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Στα χέρια απαγωγέων για 16 "εφιαλτικές ώρες"

Ακριβώς 11 χρόνια πριν, στις 15 Ιανουαρίου του 2014, ο Μανώλης Καραμολέγκος τηλεφώνησε στην οικογένειά του να την ενημερώσει ότι έφευγε από το εργοστάσιο και επέστρεφε σπίτι για φαγητό. Μόνο που οι απαγωγείς του είχαν άλλα σχέδια. Τον περίμεναν στη συμβολή των οδών Κλεισθένους και Οσσας στον Γέρακα και έχοντας προετοιμάσει "σκηνικό τροχαίου", μόλις το αυτοκίνητο του επιχειρηματία πέρασε από το σημείο ένα μηχανάκι έπεσε πάνω του.

Ο κ. Καραμολέγκος βγήκε από το αυτοκίνητό του και εκείνη τη στιγμή δυο εκ των δραστών του επιτέθηκαν. Ακολούθησε μικρή πάλη με τους απαγωγείς να καταφέρνουν να τον βάλουν στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τη σκηνή της απαγωγής, ειδοποίησαν την Αστυνομία και άρχισαν αναζητήσεις. Από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του επιχειρηματία, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες κινούνταν στην περιοχή των Μεσογείων. Η ευρύτερη περιοχή τέθηκε υπό συνεχή επιτήρηση και ενεργοποιήθηκαν ειδικά αστυνομικά μπλόκα.

Το επόμενο πρωί, οι δράστες τηλεφώνησαν στην οικογένεια ζητώντας λύτρα, ενώ ο ίδιος ο επιχειρηματίας επικοινώνησε με τον οικονομικό διευθυντή της επιχείρησης, ζητώντας του να συγκεντρώσει μεγάλο χρηματικό ποσό (σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα το ποσό ήταν ύψους 2 εκατ. ευρώ, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για "αστρονομικό ποσό που έφτανε στο 1 δισ. ευρώ").

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ωστόσο, ο κ. Καραμολέγκος κατάφερε να πείσει τον Μολδαβό που τον φρουρούσε ότι δεν θα γλίτωνε τη σύλληψη, και αυτός, συναισθανόμενος την πίεση από την ευρεία κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, παρουσιάστηκε μαζί με τον απαχθέντα στο Τμήμα Ασφαλείας Κερατέας, όπου και συνελήφθη.

Οι απαγωγείς του Μ. Καραμολέγκου οδηγούνται στα δικαστήρια

Ο επιχειρηματίας μάλιστα στην προσπάθειά του να πείσει τον δράστη φέρεται να του είπε: "Άφησέ με ελεύθερο και σου υπόσχομαι πως θα προσλάβω τη σύζυγό σου και θα φροντίσω το παιδί σου", υπόσχεση που σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Μανώλης Καραμολέγκος τήρησε.

Σε δηλώσεις που έκανε λίγο μετά που αφέθηκε ελεύθερος, ο επιχειρηματίας μίλησε για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε κλειδωμένος στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, αλλά και στο κρησφύγετο των δραστών, λέγοντας πως τον βοήθησε η ψυχική του δύναμη και το ένστικτο επιβίωσης. Όπως δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους, "σκεφτόμουν πώς θα επιβιώσω, να φύγω από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Η δύναμη ψυχής μου με βοήθησε πολύ να διαφύγω από το άτομο που με είχε απαγάγει. Με αντιμετώπισαν με σεβασμό, αλλά μην ξεχνάτε ότι ήταν απαγωγείς. Είχαν ένα σκοπό. Η οικογένεια, η γυναίκα μου, ο γιος μου, η μάνα μου, οι άνθρωποί μου, έχουν περάσει και αυτοί το δικό τους Γολγοθά. Αισθάνομαι καλά τώρα. Θα αναθεωρήσω πολλά πράγματα προς το καλύτερο. Θα προσέξω λίγο περισσότερο τους δικούς μου και τον εαυτό μου. Φοβήθηκα πολύ. Ο κάθε άνθρωπος θα φοβόταν. Ούτε στον χειρότερο εχθρό μου δεν το εύχομαι αυτό που έζησα, αλλά με πίστη και ψυχραιμία όλα λύνονται."

Η φωτιά στο Κορωπί

Το πιο πρόσφατο περιστατικό που έφερε στο επίκεντρο το όνομα Καραμολέγκος ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο Κορωπί. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως επρόκειτο για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Καραμολέγκος.

Μιλώντας ωστόσο από το σημείο ο ίδιος ο Μανώλης Καραμολέγκος διευκρίνισε πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του logistics της εταιρείας «Απολλώνιον» στο Κορωπί, τις οποίες και έκαψε ολοσχερώς χωρίς ευτυχώς να θρηνήσουμε θύματα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οπως ανέφερε και στην επίσημη ανακοίκνωσή της η εταιρεία “Άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή απομάκρυνση του συνόλου του προσωπικού. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



Η διοίκηση της εταιρείας θα ακολουθήσει κάθε προβλεπόμενη διαδικασία για την αντιμετώπιση της κατάστασης.



Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στο Πυροσβεστικό Σώμα και τους ανθρώπους του για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους, καθώς και στους εργαζομένους μας για τη συνεργασία τους από την πρώτη στιγμή."



