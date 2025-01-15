Το TikTok φέρεται να ετοιμάζεται να κλείσει την εφαρμογή στις ΗΠΑ την Κυριακή

Η TikTok φέρεται να σκοπεύει να απενεργοποιήσει την εφαρμογή της για τους χρήστες στις ΗΠΑ την Κυριακή, εκτός αν το Ανώτατο Δικαστήριο παρέμβει για να αποτρέψει την απαγόρευση που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ εκείνη την ημέρα, ανέφερε το πρακτορείο Information, επικαλούμενο δύο άτομα με γνώση του ζητήματος.

Αντί να επιτρέψει στους χρήστες που έχουν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή να συνεχίσουν να τη χρησιμοποιούν, η TikTok σχεδιάζει να απενεργοποιήσει «απότομα» την εφαρμογή, καθιστώντας την επίδραση της απαγόρευσης άμεσα εμφανή σε όλους τους χρήστες. Όσοι επιχειρήσουν να ανοίξουν την εφαρμογή θα τους υποδεχτεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που θα τους ανακατευθύνει σε έναν ιστότοπο με πληροφορίες σχετικά με την απαγόρευση, ανέφερε μία από τις πηγές. Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν όλα τα δεδομένα τους, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν ένα αρχείο με τις προσωπικές τους πληροφορίες, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται αντιμέτωπη με απαγόρευση στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου, εάν δεν διαχωριστεί από τον ιδιοκτήτη της, την κινεζική εταιρεία ByteDance.

Υπενθυμίζεται ότι η TikTok διέψευσε την Τρίτη ότι η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης των δραστηριοτήτων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ στον ιδιοκτήτη του «Χ» Ίλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «μυθοπλασία» αυτό το σενάριο.

Η εταιρεία προέβη στη συγκεκριμένη διευκρίνηση μετά το δημοσίευμα του Bloomberg ότι Κινέζοι αξιωματούχοι εξέταζαν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν την πώληση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ στον εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο, σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικυρώσει τελικά την απαγόρευση λειτουργίας της εφαρμογής στη χώρα.

Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ έχουν κληθεί να αποφανθούν επί της εγκυρότητας του νόμου που ορίζει ότι το TikTok έχει προθεσμία έως τις 19 Ιανουαρίου προκειμένου να πουλήσει τις δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ, προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο απαγόρευσης της λειτουργία του.

Η TikTok έχει επανειλημμένως αναφέρει ότι δεν προτίθεται να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ. «Δεν μπορεί να περιμένετε να σχολιάσουμε κάτι που αποτελεί την καθαρή μυθοπλασία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του TikTok στο BBC News.

Το Bloomberg ανέφερε νωρίτερα χθες, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, ότι ένα πιθανό σενάριο που εξετάζουν οι Κινέζοι αξιωματούχοι είναι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Ίλον Μασκ, «Χ», να αναλάβει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ. Το «Χ» δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του BBC να σχολιάσει την είδηση.

Εν τω μεταξύ, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ και συνεργάτης του Μασκ, Ντόναλντ Τραμπ, που επιστρέφει στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, προέτρεψε τον Δεκέμβριο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να καθυστερήσει την απόφασή του έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά του, ώστε να μπορέσει να επιδιώξει μια «πολιτική λύση».

Μάλιστα, ο δικηγόρος του Τραμπ υπέβαλε υπόμνημα στο δικαστήριο όπου αναφέρει ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ «αντιτίθεται στην απαγόρευση του TikTok» και «επιδιώκει να επιλύσει τα ζητήματα που υπάρχουν με πολιτικά μέσα, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του». Το υπόμνημα κατατέθηκε μια εβδομάδα αφότου ο Τραμπ συναντήθηκε τον διευθύνοντα σύμβουλο της TikTok, Shou Zi Chew, στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Τη Δευτέρα, δύο εκπρόσωποι των Δημοκρατικών, ο γερουσιαστής Έντουαρντ Μάρκεϊ και ο βουλευτής Ρο Κάνα, κάλεσαν επίσης το Κογκρέσο και τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να παρατείνουν την προθεσμία της 19ης Ιανουαρίου που είχε δοθεί στο μέσω κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, πάντως, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης την περασμένη εβδομάδα, επανέλαβε τις ανησυχίες για τους κινδύνους που ενέχει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης για την εθνική ασφάλεια. Κινδύνους που έχει επισημάνει και η κυβέρνηση Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Κίνα ως εργαλείο κατασκοπείας και πολιτικής χειραγώγησης.

Η TikTok έχει επανειλημμένως αρνηθεί οποιαδήποτε επιρροή του από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, προσθέτοντας ότι ο νόμος για την απαγόρευσή του στις ΗΠΑ παραβιάζει τα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης των χρηστών.

Πηγή: skai.gr

