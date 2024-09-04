Ολοκληρώθηκε σήμερα και τυπικά η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, δημιουργώντας την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα βάσει εκτιμώμενου ενεργητικού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, εντός απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων και με πρωτοφανή ταχύτητα - λίγες εβδομάδες μετά τη Συμφωνία Μετόχων - σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ενιαία τράπεζα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας συνολικά.

Μετά τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας, κατόπιν της απόφασης του υπουργείου Ανάπτυξης και της δημοσίευσής της στο ΓΕΜΗ, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Παγκρήτιας.

Στόχος της Attica Bank από κοινού με την Παγκρήτια Τράπεζα είναι να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό προσφέροντας μια πραγματική εναλλακτική στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με νέα προϊόντα και καλύτερη τιμολόγηση υπηρεσιών και προμηθειών, όπου οι πελάτες και οι ανάγκες τους είναι στο επίκεντρο της τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Τα οφέλη της συγχώνευσης για τους πελάτες τόσο της AtticaBank, όσο και της Παγκρήτιας είναι ήδη γεγονός, καθώς από αύριο κιόλας όλοι οι πελάτες της ενοποιημένης πλέον τράπεζας θα μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο τα ATM της Attica Bank όσο και της Παγκρήτιας για τις αναλήψεις τους χωρίς καμία επιβάρυνσή, ανεξάρτητα από το πού διατηρούσαν μέχρι σήμερα τον τραπεζικό λογαριασμό τους. Επίσης, οι δύο τράπεζες έχουν ήδη μηδενίσει τις προμήθειες για μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των λογαριασμών των πελατών τους, τόσο για συναλλαγές που διενεργούνται στα φυσικά καταστήματα όσο και στο e-banking και τα mobileapps τους. Οι λειτουργοί της νέας τράπεζας είναι στη διάθεσή του κοινού για να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις και απορίες στα δύο δίκτυα καταστημάτων, καθώς στα διαθέσιμα τηλέφωνα: 210 3669000 για τους πελάτες Attica Bank και 2810 338800 για τους πελάτες Παγκρήτιας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τράπεζας, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Ανοίγουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία των δύο τραπεζών, ένα νέο κεφάλαιο που θέλουμε πραγματικά να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα. Δουλεύουμε όλοι για μια νέα μεγάλη, εύρωστη και δυνατή τράπεζα, που θα αποτελέσει πρότυπο στην εξυπηρέτηση των πελατών και τη χρηματοδότηση των αναγκών τους. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά σκοπεύουμε να ανταποκριθούμε πλήρως. Μετην αμέριστη υποστήριξη των μετόχων μας και με τις άοκνες προσπάθειες των ανθρώπων μας - εξαιρετικών ομάδων και από τις δύο τράπεζες που με θέληση και καλή συνεργασία, θα κάνουμε το κοινό μας όραμα πραγματικότητα. Η νέα τράπεζα είναι γεγονός και έρχεται να υπενθυμίσει ότι η τραπεζική πίστη καλλιεργείται και αναπτύσσεται από ανθρώπους για ανθρώπους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

