Κεραμέως: Πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε εστίαση και τουρισμό

Συνάντηση, με αντικείμενο την επέκταση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού, συγκάλεσε την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024 η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Συμφώνου Εργασίας, που έχει ενεργοποιήσει, με τη συμμετοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Στο επίκεντρο της διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκε με την από κοινού συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών, ενδεικτικό της σημασίας που δίνει το υπουργείο στον διαρκή και ανοιχτό διάλογο μεταξύ κράτους και κοινωνικών φορέων, τέθηκαν θέματα πρακτικής εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στην εστίαση και τον τουρισμό, με έμφαση την επίλυση κυρίως τεχνικών ζητημάτων, όπου αυτά ανακύπτουν.

Επ' αυτού, η κα Κεραμέως προανήγγειλε ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πλάνο για την πιστή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), καθώς και ενημερωτικές δράσεις σε πολλά μέρη της Ελλάδας, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.

Η υπουργός τόνισε τη σημασία εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στην εστίαση και τον τουρισμό, προκειμένου αφενός μεν να διασφαλίζεται η καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας για τη θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αφετέρου δε η διαφάνεια στους ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας και, κατ' επέκταση, η αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, από το 2022, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται με επιτυχία στις τράπεζες και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, από το 2023 στις ασφαλιστικές εταιρίες, στις ΔΕΚΟ και στις εταιρίες φύλαξης (security), ενώ, από την 1η Ιουλίου 2024, η εφαρμογή της επεκτάθηκε στη βιομηχανία και το λιανεμπόριο, κλάδους στους οποίους εργάζονται περίπου 750.000 εργαζόμενοι. Εκτιμάται δε ότι, με την επέκταση της εφαρμογής του μέτρου σε εστίαση και τουρισμό, ο αριθμός αυτός θα ανέλθει συνολικά σε περίπου 1.500.000 εργαζόμενους.

Η κα Κεραμέως σημείωσε ότι από την εφαρμογή του μέτρου έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στις καταγραφές υπερωριών, ενώ ανέφερε το παράδειγμα των σούπερ μάρκετ, στα οποία, από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου έως το τέλος του 2023, καταγράφηκε σωρευτική αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών, ύψους +61,2%.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου στον τουρισμό και τον επισιτισμό θα εκκινήσει εντός του Σεπτεμβρίου και θα είναι εκτενής, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την προσαρμογή των επιχειρήσεων, για καταγραφή ζητημάτων και επίλυση αυτών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, από τη ΓΣΕΒΕΕ ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, ο Νίκος Δήμας, Νομικός της Σύμβουλος και ο Γιώργος Θανόπουλος, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Την ΠΟΕΕΤ εκπροσώπησαν ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο Γενικός Γραμματέας της, Δημήτρης Κουτούκης και από τη ΣΕΤΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιάννης Παράσχης, οι αντιπρόεδροι, Ευτύχιος Βασιλάκης, Γιάννης Χατζής, Παναγιώτης Τοκούζης και Λύσσανδρος Τσιλίδης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, Αλέξανδρος Θάνος, η Γενική Διευθύντρια, Μαρία Γάτσου και ο Νομικός Σύμβουλος, Νίκος Ζωητός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

