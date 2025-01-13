Άνοιξε σήμερα για υποβολή αιτήσεων το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προϋπολογισμού 153,7 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, με σκοπό την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα ή την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης (μπαταρίας) σε ήδη υφιστάμενα ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Και στις δύο περιπτώσεις επιδοτείται, αποκλειστικά, το σύστημα αποθήκευσης.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης που θα υποβάλει την αίτηση και διαμορφώνεται για τις κύριες επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 40% για τις μεσαίες και 50% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις» έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά έως και τις 28.02.2025, μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές 213 1513753 και 213 1513745 (καθημερινές, από τις 09:00 έως τις 05:00).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

