«Βάζουμε φρένο στις αυξήσεις στα ισόβια συμβόλαια υγείας, παρέμβαση που αφορά 255 χιλιάδες κατόχους, γιατί ο δείκτης του ΙΟΒΕ οδηγούσε σε μεγάλες αυξήσεις. Παρεμβαίνουμε διασφαλίζοντας την ασφαλιστική πίστη, την σταθερότητα του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήματος και τους καταναλωτές, που δικαιούνται να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας για τις οποίες έχουν πληρώσει», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος,

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «θα προχωρήσουμε με νέο δείκτη από την ΕΛΣΤΑΤ που να είναι δίκαιος και να δουλεύει σωστά και ο οποίος θα ισχύει από 1-1-2026. Μέχρι τότε στείλαμε μήνυμα στις ασφαλιστικές εταιρείες να πάνε για φέτος πολύ πιο κάτω». Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα γίνει αν επιμείνουν ο κ.Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει -όπως συνέβη και με τις τράπεζες- ότι νομοθετεί και παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην ανάγκη λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού, να προστατευθεί το σύνολο των κατόχων συμβολαίων υγείας που είναι πάνω από 900 χιλιάδες και να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά. Ειδικότερα για το θέμα των νοσηλίων ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι είναι ευθύνη της Επιτροπής Ανταγωνισμού να αποφανθεί αν υπάρχει καρτέλ ή όχι στον χώρο της υγείας. «Έχουμε ζητήσει να ολοκληρωθεί η έρευνα το ταχύτερο δυνατό» είπε χαρακτηριστικά και έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας που θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών και στον ιδιωτικό τομέα.

Ερωτηθείς για τον πληθωρισμό ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «δίνουμε σκληρή μάχη για να αποκλιμακωθούν οι τιμές σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Ως υπουργείο είμαστε επικεντρωμένοι στον πληθωρισμό τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης όπου έχουμε σημαντικές επιτυχίες. Τον Δεκέμβριο καταγράφηκε μετά από πολλά χρόνια αρνητικός πληθωρισμό στα τρόφιμα, ο χαμηλότερος στην ΕΕ». «Η μάχη δεν θα σταματήσει ποτέ, όπως δεν θα σταματήσει ποτέ η μάχη για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ενισχύουμε τον ανταγωνισμό και επενδύουμε στη δύναμη των καταναλωτών με τη σωστή ενημέρωσή τους», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ειδικότερα για το λάδι είπε ότι οι τιμές θα πέσουν όσο μπαίνει στην αγορά η νέα παραγωγή, μετά από την καταστροφή των προηγούμενων ετών στην Ισπανία, που οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις.

Σχετικά με την απόφαση απόρριψης του σήματος Turkaegean από την ΕΕ ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε, από το 2023 δόθηκε μία μάχη στην αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία και η απόφαση απόρριψης είναι μια δικαίωση για την Ελλάδα και απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα σε όλους τους τομείς».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.