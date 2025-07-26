Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι πολίτες και φέτος για τη δράση Thessaly Evros Pass, όπως φαίνεται από τον αριθμό των αιτήσεων που κατατέθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες, για όσο διάστημα έμεινε δηλαδή ανοικτή η πλατφόρμα. Ειδικότερα, οι αιτήσεις έφτασαν συνολικά τις 181.980 μέχρι το κλείσιμο της πλατφόρμας τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Οι αιτήσεις για το EvrosPass είναι 15.460, για το ThessalyPassA 98.070 και για το ThessalyPassB 68.450.

Οι τελικοί δικαιούχοι της δράσης που στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αφορά τρεις προορισμούς (Thessaly A, Thessaly B και Evros) και τρεις χρονικές φάσεις μέσα στο έτος (1: Ιούλιος - Αύγουστος '25, 2: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος '25, 3:Νοέμβριος - Δεκέμβριος '25). Οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν θα λάβουν άυλες ψηφιακές κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις παραπάνω περιοχές για διαμονή, εστίαση (φαγητό) και τοπικές μετακινήσεις.

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

4.164 κάρτες των 150 ευρώ για το Thessaly A (φάση 1: 1.388, φάση 2: 1.388, φάση 3: 1.388,)

4.164 κάρτες των 150 ευρώ για το Thessaly B (φάση 1: 1.388, φάση 2: 1.388, φάση 3: 1.388,) και

3.000 κάρτες των 200 ευρώ για το Evros (φάση 1: 1.000, φάση 2: 1.000, φάση 3: 1.000).

Οι προορισμοί της δράσης αφορούν τις παρακάτω περιοχές:

Thessaly A: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου

Thessaly B: Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων

Evros: Δήμος Σουφλίου, Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 23 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025.

Για έτος 2025, η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ και μέσω αυτής θα δοθούν συνολικά 11.328 κάρτες, με σκοπό την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 και των περιοχών του Έβρου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2023.

ο Thessaly Evros Pass υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τη σχετική ΚΥΑ για τη δράση υπογράφουν: Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.