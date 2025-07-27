ΕΣΠΑ: Ενισχύσεις έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίους για αύξηση των εξαγωγών

Ενισχύσεις έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις για τη στήριξη των πωλήσεων τους στο εξωτερικό προβλέπει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που "τρέχει" από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως ενημέρωσε τα μέλη του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική για την αύξηση των εξαγωγών η οποία βρίσκεται υπό αναθεώρηση με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων με στόχευση σε νέες αγορές αλλά και νέα προϊόντα στα οποία η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Σημειώνεται πως στην ίδια κατεύθυνση συντείνει πρόσφατη μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που υποδεικνύει, μεταξύ άλλων, την ανακατεύθυνση των εξαγωγών προς νέες διεθνείς αγορές, ως απάντηση στην αβεβαιότητα που δημιουργείται διεθνώς από την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΕΒΕΑ και τον ενδιάμεσο φορέα (ΕΦΕΠΑΕ) το πρόγραμμα προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ θα είναι ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 9 Οκτωβρίου και τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων είναι 80.000 ευρώ.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών, που επετεύχθη σε μία από τις τρεις πλήρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000 Euro.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαία για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και κυμαίνονται από 40% έως 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης, ανάλογα με την Κατηγορία Περιφέρειας υλοποίησής της.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης που έχουν τουλάχιστον μία πλήρη (δηλαδή συνεχόμενη δωδεκάμηνη λειτουργία) κλεισμένη διαχειριστική χρήση δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας έχουν μία τουλάχιστον Ετήσια Μονάδα Εργασίας ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Αυτό θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το 25% της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια.

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η επίτευξη αύξησης των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης [(σε σχέση με το ποσό των εξαγωγών της κατά το φορολογικό έτος 2024 σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της πράξης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Προμήθεια παραγωγικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

Παροχή υπηρεσιών: πιστοποιήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμός συσκευασίας / ετικέτας / branding, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών / σήματος κ.ά.

Λογισμικό για τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, κατασκευή e-shop κ.ά

Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις στο εξωτερικό, προβολή, δικτύωση.

Συμπληρωματικές δαπάνες:

πλήρες μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

έμμεσες δαπάνες

Ο χρόνος υλοποίησης των επενδύσεων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

