Alpha Bank: Αποκλειστικός Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Helleniq Energy στην πώληση του 35% της ΔΕΠΑ Εμπορίας στο ΤΑΙΠΕΔ

Η Alpha Bank ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Helleniq Energy στη συναλλαγή πώλησης του 35% των μετοχών της ΔΕΠΑ Εμπορίας στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η συναλλαγή αφορά την πώληση στο ΤΑΙΠΕΔ του 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας που κατείχε η Helleniq Energy, με το αρχικό τίμημα να ανέρχεται σε 208 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία αποβλέπει στην απόκτηση πλήρους ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ και ευελιξίας κινήσεων για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, παράλληλα με την απεμπλοκή της Helleniq Energy από μια συμμετοχή, η οποία είναι ευθέως ανταγωνιστική με άλλες δραστηριότητες του ομίλου.

Η Alpha Bank συμβούλευσε την Helleniq Energy από την εκκίνηση της διαδικασίας πώλησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας από το ΤΑΙΠΕΔ το 2020, έως και την πώληση του μεριδίου 35% της Helleniq Energy στο ΤΑΙΠΕΔ το Δεκέμβριο του 2024, μια συναλλαγή ορόσημο για την Helleniq Energy που εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για εξορθολογισμό και βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Η Alpha Bank έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στις σημαντικότερες συναλλαγές του κλάδου του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, είτε αφορούν σε συναλλαγές αποκρατικοποιήσεων είτε κινήσεις αναδιάρθρωσης των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, επισημαίνει η τράπεζα και τονίζει τα εξής:

Ειδικότερα, το 2018, διετέλεσε χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΠΑ στο πλαίσιο του εταιρικού της μετασχηματισμού με την απόκτηση του 49% της ΕΠΑ Αττικής και της ΕΔΑ Αττικής από τη Shell BV και την παράλληλη πώληση του 51% της Zenith στην Eni Gas e Luce.

Την ίδια χρονιά, η Τράπεζα διετέλεσε σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ στην πώληση του 66% των μετοχών της ΔΕΣΦΑ στην Senfluga, ενώ το 2022, διετέλεσε αποκλειστικός σύμβουλος της Helleniq Energy στην πώληση του 35% του μετοχικού της μεριδίου στη ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas.

Η Alpha Bank, με σταθερό γνώμονα τον Σκοπό της να «Στηρίζει την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο» και ως αξιόπιστος εταίρος των ελληνικών επιχειρήσεων, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στον κλάδο της Ενέργειας, υλοποιώντας υψηλής ποιότητας και δυναμικής, συναλλαγές που δημιουργούν αξία για τους Πελάτες της και προάγουν τις αναπτυξιακές τους προοπτικές, καταλήγει η τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

