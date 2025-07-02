Τα κύματα καύσωνα, που πλήττουν την Ευρώπη, μπορεί να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη στη γηραιά ήπειρο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με έκθεση της Allianz Research, η οποία συγκρίνει μια ημέρα με θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών Κελσίου με μισή ημέρα απεργίας.

Στην Ευρώπη, οι απώλειες του ΑΕΠ κυμαίνονται από 0,1 ποσοστιαία μονάδα στη Γερμανία μέχρι 1,4 ποσοστιαία μονάδα στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες είναι γύρω στους δέκα βαθμούς υψηλότερες το καλοκαίρι,.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των κυμάτων καύσωνα, της ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών, με εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες.

Συνολικά στον κόσμο τα κύματα καύσωνα μεταφράζονται φέτος σε μείωση του ΑΕΠ κατά 0,6 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Allianz Research, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Κίνα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα μπορεί να καταγράψουν απώλειες του ΑΕΠ σχεδόν μίας ποσοστιαίας μονάδας λόγω των κυμάτων καύσωνα, αναφέρεται στην έκθεση της Allianz Research, ενώ οι ΗΠΑ μπορεί να αντιμετωπίσουν μείωση κατά περίπου 0,6 ποσοστιαία μονάδα και η Γαλλία έως το ένα τρίτο της μονάδας.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν επίσης την παραγωγικότητα της εργασίας, με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) να προβλέπει ότι η ζέστη θα μειώσει το σύνολο των εν δυνάμει ωρών εργασίας σε όλο τον κόσμο κατά 2,2% μέχρι το 2030.

Οι απώλειες της παραγωγικότητας λόγω της ζέστης μπορούν να μετριασθούν, σύμφωνα με την Allianz Research, η οποία καλεί να ληφθούν διαρθρωτικά μέτρα για να προετοιμασθούν οι πόλεις και να προσαρμοσθούν οι χώροι εργασίας.

