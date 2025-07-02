Η πολιτική δειλία εμποδίζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ανταποκριθούν αποφασιστικά στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τη στιγμή που η ήπειρος πλήττεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, προειδοποιεί η Τερέσα Ριμπέρα, αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση.

Σε συνέντευξή της στον Guardian, η πρώην υπουργός Περιβάλλοντος της Ισπανίας δήλωσε πως, παρά το γεγονός ότι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι πλέον εμφανείς, δεν μεταφράζονται ακόμη σε επαρκή πολιτική δράση.

«Όταν κοιτά κανείς τον χάρτη της Ευρώπης, είναι τρομακτικό», είπε η Ριμπέρα, αναφερόμενη στις ακραίες θερμοκρασίες του Ιουνίου από την Ιβηρική μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο. «Στην Ουέλβα, το Σάββατο έφτασε τους 46 βαθμούς. Στις Βρυξέλλες είχε 36 και στην ανατολική Ευρώπη 38. Αυτές οι θερμοκρασίες έχουν σοβαρό αντίκτυπο στα οικοσυστήματα, την οικονομία και την υγεία. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη περάσει από τις επικεφαλίδες περί ακραίων φαινομένων στην ουσιαστική προετοιμασία και ενημέρωση των πολιτών».

Η Ριμπέρα, μιλώντας μαζί με την επίτροπο Τζέσικα Ρόσβαλ, υπεύθυνη για το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία, τόνισε πως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο ώστε οι ευρωπαϊκές υποδομές και οι πόλεις να προσαρμοστούν στην κλιματική πραγματικότητα.

Ένα βασικό εμπόδιο, κατά την ίδια, είναι η στάση ορισμένων κομμάτων που αρνούνται ακόμη και την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής ή θεωρούν πολύ δαπανηρή την προσαρμογή. «Λυπάμαι, αλλά θα μας κοστίσει πολύ περισσότερο αν δεν δράσουμε», προειδοποίησε. «Δεν μπορείς να λες στους πολίτες ότι η κλιματική αλλαγή είναι η υπαρξιακή απειλή της εποχής μας και μετά να προσποιείσαι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως αυτό ακριβώς κάνουν. Και ο κόσμος το βλέπει, όταν π.χ. έχει 46 βαθμούς τον Ιούνιο στην Ουέλβα».

Η ίδια υπενθύμισε και τις φονικές πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία τον περασμένο Οκτώβριο, με 229 θύματα, τονίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι μεμονωμένα. «Βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο της "ανεκδοτολογικής" προσέγγισης, και αυτό είναι ανησυχητικό», σημείωσε.

Επισήμανε επίσης πως πολλοί πολιτικοί αποφεύγουν να προτείνουν τολμηρές λύσεις από φόβο μήπως αποξενώσουν τους ψηφοφόρους, κάτι που χαρακτηρίζει «επικίνδυνο για τη δημοκρατία».

«Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα προβλήματα θα λυθούν μόνα τους από την αγορά», υπογράμμισε. «Δεν πρέπει να τα κρύβουμε, αλλά να τα κατανοούμε και να τα διαχειριζόμαστε. Αυτό απαιτεί πολιτικό θάρρος και ειλικρίνεια».

Η άρνηση της πραγματικότητας, πρόσθεσε, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτική τάξη. Πολλά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη συνδέουν την κλιματική κρίση με ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Η Vox στην Ισπανία ζητά την κατάργηση του νόμου για την ενεργειακή μετάβαση, ενώ ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν έχει αποκαλέσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το κλίμα «ουτοπική φαντασία» που αυξάνει το ενεργειακό κόστος.

Ωστόσο, η Ριμπέρα πιστεύει πως υπάρχει χώρος για πολιτική συναίνεση. Παρέπεμψε στη συμφωνία 1,4 δισ. ευρώ ανάμεσα στην ισπανική κυβέρνηση και την περιφέρεια της Ανδαλουσίας για την προστασία των υγροτόπων της Ντονιάνα, ενός από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ευρώπης.

Η Ρόσβαλ, που επισκέφθηκε την περιοχή μαζί με τη Ριμπέρα, στάθηκε στη σημασία της διαχείρισης του νερού ενόψει της νέας κλιματικής πραγματικότητας. «Η ασφάλεια δεν είναι μόνο όπλα και σύνορα – είναι και η φύση που μας προστατεύει. Το νερό είναι στρατηγικός πόρος».

Τόνισε τη σημασία του νερού για τη γεωργία, την ενέργεια και ακόμα και τις ψηφιακές υποδομές, που εξαρτώνται από τα data centers. «Το νερό είναι κρίσιμο. Όχι μόνο για την ασφάλεια αλλά και για την οικονομία. Το έχουμε θεωρήσει δεδομένο για πολύ καιρό, κι αυτό πρέπει να αλλάξει».

Η Ισπανία, ως μία από τις πιο νότιες χώρες της Ευρώπης και ταχύτερα θερμαινόμενες, ήδη βιώνει σοβαρές συνέπειες, όπως ερημοποίηση και ακραίες θερμοκρασίες. Ο φετινός Ιούνιος, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, «διέλυσε» τα προηγούμενα ρεκόρ με μέση θερμοκρασία 23,6°C - 0,8°C υψηλότερη από το 2017 και 3,5°C πάνω από τον μέσο όρο 1991-2020.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.