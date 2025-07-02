Παπασταύρου: Τις επόμενες ημέρες η task force για τις τιμές της ενέργειας

Τις επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί η task force που συστήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για να εξετάσει τις συστηματικές αποκλίσεις των τιμών του ρεύματος μεταξύ Κεντρικής - Βόρειας και ΝΑ Ευρώπης, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου έγινε γνωστό ότι η Ουκρανία για πρώτη φορά χθες προμηθεύτηκε φυσικό αέριο μέσω του εικονικού σημείου συναλλαγών του ΔΕΣΦΑ.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ΝΑ Ευρώπη αντιμετωπίζει διαχρονικά υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που επεσήμανε ήδη από πέρυσι και ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πραγματικότητα αυτή αμφισβητεί το ευρωπαϊκό μοντέλο και δίνει χώρο σε λαϊκίστικες φωνές, τόνισε ο υπουργός εκφράζοντας την ικανοποίηση του για τη δημιουργία της task force.

Αναφέρθηκε επίσης στην αλματώδη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2019, διάστημα στο οποίο η ισχύς των ΑΠΕ διπλασιάστηκε, η χρήση του λιγνίτη μειώθηκε κατά 91 % και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 46 %. Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε επίσης στο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου που «είναι μόνο η αρχή καθώς θα ακολουθήσουν σιδηρόδρομος και οι οδικές μεταφορές».

Ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Γιώργος Παπαναστασίου επεσήμανε ότι η ΕΕ πίεσε για την προώθηση της πράσινης μετάβασης σε μια περίοδο που η τεχνολογία δεν ήταν ώριμη για να την υποστηρίξει. «Πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το κόστος της ενέργειας για τους πολίτες και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η πράσινη ενέργεια πρέπει να υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα», είπε.

Ο υπουργός Ενέργειας της Μολδαβίας Dorin Junghietu αναφέρθηκε στην πρόοδο της χώρας στην κατεύθυνση της προσέγγισης με την ΕΕ, με την προσαρμογή της νομοθεσίας προς το Κοινοτικό δίκαιο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν Orkhan Zeynalov επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών εξαγωγής φυσικού αερίου προς την ΕΕ κάτι που όπως είπε προϋποθέτει οικονομική, ρυθμιστική βοήθεια και μακροχρόνια δέσμευση. Όπως είπε η χώρα του εξήγαγε πέρυσι 25 δισ. κυβικά μέτρα αερίου από τα οποία τα 13 δισ. πήγαν στην ΕΕ.

Η αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας Iva Petrova είπε ότι προτεραιότητα για τη χώρα της αποτελεί η διαφοροποίηση των πηγών και οδών ενεργειακου εφοδιασμού και επικαλέστηκε ως παράδειγμα περιφερειακής συνεργασίας τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου.

Ο πρώην υπουργός και πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, υπογράμμισε την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. Σημείωσε ότι η Ελλάδα το 2020 εισήγαγε 7 δισ. Κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ενώ σήμερα οι εισαγωγές φθάνουν στα 17 δισ. με τις επιπλέον ποσότητες να κατευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε εξαγωγές. Η Ελλάδα άλλαξε το χάρτη της ενέργειας σε αυτή την περιοχή, είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι ηλεκτρικές διασυνδέσεις όπως ο Great Sea Interconnector και η διασύνδεση με την Αίγυπτο δίνουν πρόσβαση σε ενέργεια χαμηλού κόστους και διευκολύνουν τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας. Μίλησε ακόμη για στρατηγική ήττα της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με την απώλεια της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ο γενικός γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum Osama Mobarez, υπογράμμισε τα οφέλη της περιφερειακής συνεργασίας φέρνοντας ως παράδειγμα την συνεργασία της Κύπρου με την Αίγυπτο για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που θα επιτρέψει την ανάπτυξη τους και την εξαγωγή αερίου προς την Ευρώπη μέσω και της Ελλάδας.

Ο Dan Stratan, επικεφαλής του ομίλου RCI holding, παρουσίασε τη στρατηγική της Ρουμανίας για την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης άσκησε κριτική στον σχεδιασμό της πράσινης μετάβασης - η οποία ωστόσο πρέπει να γίνει - καθώς δεν ελήφθη υπόψη ότι κάθε χώρα ξεκινά από διαφορετική αφετηρία.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli, αναφέρθηκε στην αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας ενώ ανακοίνωσε ότι χθες για πρώτη φορά η Ουκρανία αγόρασε φυσικό αέριο μέσω του ελληνικού virtual trading point. Ανέφερε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα στη Β.Μακεδονία θα αρχίσει η κατασκευή του τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη γειτονική χώρα με την Ελλάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της IGI Poseidon Fabrizio Mattana, επεσήμανε ότι η προσέγγιση της πράσινης μετάβασης είναι πλέον πιο ρεαλιστική και λιγότερο ιδεολογική, κάτι που σημαίνει ότι το φυσικό αέριο θα έχει μεγαλύτερη σε διάρκεια παρουσία ενώ υποστήριξε ότι ο αγωγός Eastmed εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική επιλογή για ενεργειακή ασφάλεια.

Ο κ. Νότης Σαρδελάς εταίρος της ομώνυμης δικηγορικής εταιρείας σημείωσε τρεις προκλήσεις που πρέπει όπως είπα να αντιμετωπιστούν: η ταχύτερη ανάπτυξη των διασυνδέσεων, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις απαλλοτριώσεις.

