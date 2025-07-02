Ο φετινός Ιούνιος ήταν για τη Γαλλία, που είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλης διάρκειας και πρώιμο για την εποχή κύμα καύσωνα, ο δεύτερος πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Ο Ιούνιος του 2025 ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός που έχει καταγραφεί από το 1900, όταν άρχισαν να διατηρούνται αρχεία, μετά τον Ιούνιο του 2023», δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Ανιές Πανιέ- Ρινασέρ.

Η θερμοκρασία τον Ιούνιο που μόλις πέρασε ήταν κατά 3,3° Κελσίου υψηλότερη από τον κανονικό μέσο όρο, ενώ τον Ιούνιο του 2023 ήταν κατά 3,6° Κελσίου υψηλότερη.

Παράλληλα η Πανιέ- Ρινασέρ επεσήμανε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους «λόγω αδιαθεσίας από τη ζέστη».

«Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί από τους πυροσβέστες στα επείγοντα των νοσοκομείων και δύο πέθαναν λόγω αδιαθεσίας εξαιτίας της ζέστης», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

