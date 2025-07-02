Στο 1,70% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Με μειωμένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,70%. (από 1,85% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία).

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,266 δισεκ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ κατά 2,53 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.