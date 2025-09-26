Αλλάζουν όλα στη βραχυχρόνια μίσθωση από την 1η Οκτωβρίου

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τέλος οι μέρες που ο καθένας που ήθελε να ενισχύσει το εισόδημα του μετέτρεπε εν μία νυκτί όποιο χρέπι (αποθήκες, υπόγεια κτλ) τύχαινε να έχει στην κατοχή σε «κουκλίστικο» κατάλυμα το οποίο και τόνιζε στην αγγελία του.



Από την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, μπαίνει τάξη στο τι μπορεί να διατεθεί προς βραχυχρόνια μίσθωση με αυστηρές προδιαγραφές και βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Προδιαγραφές που παρουσιάζονται αναλυτικά σε απόφαση που υπογράφει η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλική Κουτσούκου.

Χώροι κύριας χρήσης - φυσικός φωτισμός - αερισμός - κλιματισμός

Το κατάλυμα πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, δηλαδή να προορίζεται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς. Τέτοιοι χώροι είναι τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία και πρέπει να έχουν ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,50 μέτρα.

Τέτοιοι χώροι δεν μπορούν να είναι επομένως χώροι κυκλοφορίας, διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής ζώων



Ο χώρος πρέπει να είναι νόμιμος, να έχει δηλαδή οικοδομική άδεια και να είναι τακτοποιημένος βάσει πολεοδομικής νομοθεσίας.



Φυσικό φωτισμό από εξωτερικούς τοίχους ή οροφή θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα υπνοδωμάτια, ο οποίος θα προέρχεται από κουφώματα μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου του 10% του καθαρού εμβαδού των χώρων αυτών.



Φυσικό αερισμό από εξωτερικούς τοίχους ή οροφή θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα υπνοδωμάτια, ο οποίος θα προέρχεται από ανοίγματα στα κουφώματα μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου του 5% του καθαρού εμβαδού των χώρων αυτών.



Τα κουφώματα πρέπει να βλέπουν είτε σε κοινόχρηστο χώρο, είτε σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου, είτε σε πλευρά ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου, που είναι ανοιχτή σ’ έναν από τους χώρους αυτούς.



Κλιματισμός απαιτείται κατ’ ελάχιστον στα υπνοδωμάτια του ακινήτου από κλιματιστικό ψύξης - θέρμανσης (τύπου split ή φορητό), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει αθόρυβη και αυτοματοποιημένη λειτουργία. Στις περιπτώσεις ακινήτων που δεν επιτρέπεται στις όψεις του κτιρίου η τοποθέτηση των εξωτερικών μονάδων κλιματιστικών συστήνεται η χρήση φορητών κλιματιστικών ψύξης - θέρμανσης. Το κλιματιστικό ψύξης - θέρμανσης δεν είναι υποχρεωτικό για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο 600μ. και άνω.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Για κάθε ακίνητο που μισθώνεται βραχυχρόνια θα πρέπει να έχει συναφθεί από τον ιδιοκτήτη του και να βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, για ζημιές ή ατυχήματα, με νομίμως αδειοδοτημένη Ασφαλιστική Εταιρεία.

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη - Πυροπροστασία - Ενδείξεις σήμανσης διαφυγής

Πρέπει να υπάρχει σε ισχύ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), στην οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακού.



Ως προς τους πυροσβεστήρες θα πρέπει να υπάρχει 1 φορητός ξηρής σκόνης ή βάσης νερού τουλάχιστον 6 κιλών ανά 100 τ.μ.



Σε κάθε ακίνητο θα πρέπει να τοποθετηθούν αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού οροφής, οι οποίοι θα καλύπτουν τουλάχιστον τις επιφάνειες των υπνοδωματίων και της κουζίνας.



Επιπλέον, το ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να διαθέτει φωτιστικό ασφαλείας σε όλες τις εξόδους του καθώς και σήμανση διαφυγής.

Πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης - Φαρμακείο πρώτων βοηθειών - Οδηγός με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης

Κάθε ακίνητο που μισθώνεται βραχυχρόνια θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Μυοκτονίας και Απεντόμωσης από αδειοδοτημένες εταιρείες.



Το φαρμακείο πρώτων βοηθειών θα πρέπει να φέρει επιγραφή στα ελληνικά και αγγλικά «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / FIRST AID KIT» και το περιεχόμενό του θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

Οξυζενέ (Μπουκαλάκι τουλάχιστον 50 cc)

Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% Φιαλίδιο Μπουκαλάκι τουλάχιστον 30 ml

Αποστειρωμένα Επιθέματα Γάζας 5 τεμαχίων διαφόρων μεγεθών

Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3εκ.,1 κουτί

Ελαστικός Επίδεσμος 1 τεμάχιο

Αυτοκόλλητη Ταινία Στερέωσης Επιδέσμων, 1 τεμάχιο

Πιεστικός Αιμοστατικός Επίδεσμος, 2 τεμάχια διαφορετικού μεγέθους

Φακελάκι Υδρογέλης Εγκαυμάτων, 2 τεμάχια

Στικ Αμμωνίας για μετά το Τσίμπημα, 1 σωληνάριο

Γάντια Latex με Πούδρα μη Αποστειρωμένα, 4 τεμάχια

Στο ακίνητο θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης στα Ελληνικά και Αγγλικά, ώστε οι ένοικοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενδεικτικά:



Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης / European Emergeny Service Line 112

Άμεση Δράση / Hellenic Police: 100

Πυροσβεστική / Hellenic Fire Service: 199

ΕΚΑΒ-Ασθενοφόρο / Medical Emergency Service: 166

Κέντρο Δηλητηριάσεων / Poison Centre: +30 210 7793777

Λιμενικό / Hellenic Coast Guard: 108

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS / National Child Protection Helpline: 1056

Νοσοκομείο / Nearest Hospital (τοπικός αριθμός τηλεφώνου)

Ταξί / Taxi Service (τοπικός αριθμός τηλεφώνου)

Το πρόστιμο για όσους βρεθεί στον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεν τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που διενεργηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση των προδιαγραφών, το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000 ευρώ και τετραπλασιάζεται για κάθε επόμενη ίδια παράβαση στις 20.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.