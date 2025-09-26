Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς τα οικονομικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετρίασαν τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 173,96 μονάδων (–0,38%), στις 45.947,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 113,15 μονάδων (–0,50%), στις 22.384,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 33,25 μονάδων (–0,50%), στις 6.604,72 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

