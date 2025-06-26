Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 15 ετών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Jumbo, της Optima και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.882,83 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,62%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2010 (1.936,43 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.890,40 μονάδες (+1,02%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 232,002 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.459.733 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,90%), της Jumbo (+2,89%), της Optima (+2,30%), της Eurobank (+2,18%) και των ΕΛΠΕ (+2,09%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,30%), της Coca Cola HBC (-0,89%), της Εθνικής (-0,86%) και της Aegean Airlines (-0,65%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 14.180.553 και 8.648.787 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 52,24 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 41,14 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 87 μετοχές, 22 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική (+20,00%) και Frigoglass (+14,46%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δρομέας (-2,17%) και Κέκροψ (-1,85%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,4200 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ:6,4000 +0,95%

OPTIMA:20,0500 +2,30%

ΤΙΤΑΝ: 40,5000 +1,89%

AEGEAN AIRLINES: 12,1600 -0,65%

VIOHALCO: 5,6800 +2,90%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,7600 +1,18%

ΔΑΑ:9,8300 +0,31%

ΔΕΗ: 13,7300 +1,18%

COCA COLA HBC:44,4000 -0,89%

ΕΛΠΕ: 8,3000 +2,09%

ELVALHALCOR: 2,4650 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 11,0050 -0,86%

ΕΥΔΑΠ: 5,7900 +1,05%

EUROBANK: 2,9020 +2,18%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3100 +1,94%

MOTOR OIL: 23,8600 -1,40%

JUMBO: 29,2000 +2,89%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:46,6800 +1,17%

ΟΛΠ:45,4000 -1,30%

ΟΠΑΠ: 19,4500 -0,26%

ΟΤΕ: 16,3200 +0,68%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,9900 -0,17%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4200 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

