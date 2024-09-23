Στα 43,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος της Agrino το 2023 έναντι 38,04 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας άνοδο 14,6%.

Η λειτουργική καθώς και η καθαρή κερδοφορία, παρουσίασαν σημαντική αύξηση ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης της κατηγορίας των ετοίμων προϊόντων με βάση το ρύζι αλλά και της ολοένα βελτιωμένης διαχείρισης της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα EBITDA ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 3,4 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική αύξηση του τζίρου της εταιρείας προέρχεται από τη δυναμική πορεία της κατηγορίας των υγιεινών σνακς-ρυζογκοφρετών και των ετοίμων προϊόντων με βάση το ρύζι και λιγότερο σε ανατιμήσεις των προϊόντων.

Τονίζεται ότι ιδιαίτερα στο ρύζι, συνολικά για την Ελλάδα, οι ρυθμοί αύξησης των τιμών ήταν σαφώς χαμηλότεροι σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επιπρόσθετα και με γνώμονα την πολιτική της Agrino να προβαίνει σε πολύ χαμηλότερες ανατιμήσεις σε σχέση με τις κοστολογικές επιβαρύνσεις, κυρίως των πρώτων υλών, η συνολική ανατίμηση των προϊόντων στο 2023 είναι εμφανώς μικρότερη από τη μέση πανελλαδική αύξηση τιμών στους κλάδους που δραστηριοποιείται.

Σε ό,τι αφορά στα πανελλαδικά μερίδια αγοράς, στις βασικές κατηγορίες που δραστηριοποιείται παρά τη συγκρατημένη υποχώρηση, η Αgrino διατηρεί την ηγετική της θέση στο ρύζι με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη ενώ στο όσπριο βρίσκεται στη 2η θέση.

Πολύ θετική κρίνεται η πορεία της νέας σειρά ετοίμων γευμάτων Quick Deli που παρουσίασε η εταιρεία στα τέλη του 2022.

Επίσης, στέφθηκε με επιτυχία το επαναλανσάρισμα της σειράς ημιετοίμων γευμάτων με ρύζι και ρυζότων «Greek Gourmet» στη νέα συσκευασία που τονίζει την ελληνική προέλευση των συστατικών.

Στην κατηγορία των ρυζογκοφρετών για το 2023 συνεχίστηκε η αυξητική τάση των πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς εμφανίζοντας βελτίωση σε όλες τις υποκατηγορίες.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας κατά 20%.

Οι προοπτικές κρίνονται ευοίωνες για σύναψη συμφωνιών σε χώρες στόχους κυρίως της ΕΕ και των ΗΠΑ με έμφαση στα τυποποιημένα επώνυμα προϊόντα ρυζιού και οσπρίων αλλά και στην κατηγορία των snacks.

Στις επενδύσεις, τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2023 την περίοδο του αλωνισμού του ρυζιού, η υπερσύγχρονη μονάδα παραλαβής, ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών στο Κλειδί Ημαθίας.

Στα τέλη του 2024 θα ολοκληρωθούν όλες οι δράσεις του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος που υλοποίησε η Agrino στην 70χρονη ιστορία της, το οποίο ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός του νέου πενταετούς επενδυτικού προγράμματος θα ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το 2025.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο CEO της Agrino, Αναστάσιος Πιστιόλας ανέφερε: «Η δυναμική πωλήσεων της εταιρείας για το 2024 συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2024 η Agrino εισήλθε στην κατηγορία των chips με παγκοσμίως καινοτόμα προϊόντα με πρώτη ύλη το ελληνικό καστανό ρύζι και όσπρια.Προσβλέπουμε σε μια εξίσου δυναμική συνέχεια, με επίκεντρο τον καταναλωτή και τη δέσμευσή μας για υψηλής ποιότητας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς».

Πηγή: skai.gr

