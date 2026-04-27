Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές τη Δευτέρα, ενώ χωρίς κατεύθυνση διαπραγματεύονται τα futures στη Wall Street.

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,11%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, καταγράφει κέρδη 0,21%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει κέρδη 0,44%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,21%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει οριακά κέρδη κατά 0,04%.

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει απώλειες 0,20% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 0,45%.

Χωρίς κατεύθυνση τα futures στη Wall Street

Ήπια πτωτικές είναι οι τάσεις στους δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται πτωτικά κατά 0,10%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,06%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν κέρδη 0,05%.

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα στην πλειονότητα των αγορών στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific καταγράφει κέρδη 1,18%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 2,15%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε με άνοδο 0,50% και ο Nikkei κατέγραψε κέρδη 1,38%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +0,03%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε πτώση 0,20% , ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,23%.

Πηγή: skai.gr

