Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.239,05 μονάδες με άνοδο 0,86%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων.

Θετικά στην ανοδική κίνηση της αγοράς επιδρά και η ανακοίνωση από τον οίκο Stoxx ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη αγορά, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

O Γενικός Δείκτης, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.239,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,86%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,58 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+3,21%), της Allwyn (+2,57%), της Optima Bank (+1,87%), της Alpha Bank (+1,59%), της Viohalco (+1,56%) και της Κύπρου (+1,53%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC (-0,41%).

Ανοδικά κινούνται 71 μετοχές, 12 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Μουζάκης(κ) (+9,17%) και Ιντρακόμ (+6,15%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Minerva (-5,83%) και Attica Bank (-1,67%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

