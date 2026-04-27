Ebury: Οι αγορές συναλλάγματος αναζητούν κατεύθυνση, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες βαλτώνουν

Του Enrique Diaz-Alvarez Chief Economist and Credit Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Ενώ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν διατηρείται προς το παρόν, ο σχεδόν πλήρης αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ και από τις δύο πλευρές, και ταυτόχρονα υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο ή ακόμη και ότι πραγματοποιούνται. Οι αγορές συναλλάγματος κινούνται νευρικά χωρίς σαφή τάση. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, ωστόσο ορισμένες δυσοίωνες ενδείξεις από την ευρωπαϊκή οικονομία περιορίζουν το ράλι στα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι το η τάση “Sell America” έχει τεθεί επ’ αόριστον σε αναστολή, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν σχετικά απομονωμένες από τις συνέπειες του πολέμου.

Αυτή η εβδομάδα διαμορφώνεται ως κρίσιμη. Πέρα από τις εξελίξεις του πολέμου, θα έχουμε μια σειρά από σημαντικές συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών, περιλαμβανομένων συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη, της ΕΚΤ την Πέμπτη και της Τράπεζας της Αγγλίας επίσης την Πέμπτη. Αν και καμία από αυτές δεν αναμένεται να μεταβάλει τα επιτόκια, οι αξιωματούχοι έχουν επικοινωνήσει σχετικά λίγα προς την αγορά για το πώς σταθμίζουν τον αντίκτυπο του πολέμου στις τιμές και την ανάπτυξη και ποια θα είναι η προτεραιότητα στην αντίδρασή τους. Πέρα από τις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και τον πληθωρισμό προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν αμφότερα την Πέμπτη θα συμπληρώσουν μια ιδιαίτερα φορτωμένη εβδομάδα για τις αγορές.

Στερλίνα

Οι οικονομικές ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας επιβεβαίωσαν και στήριξαν τη μέτρια υπεραπόδοση της στερλίνας από την έναρξη του πολέμου. Τα στοιχεία για τους μισθούς και την ανεργία εξέπληξαν θετικά, αν και αυτά τα στοιχεία αφορούν τον Φεβρουάριο και συνεπώς προηγούνται χρονικά του πολέμου. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε -όπως αναμενόταν- αλλά τα πραγματικά ενθαρρυντικά νέα προήλθαν από τις ανακοινώσεις για τους δείκτες PMI του Απριλίου για την επιχειρηματική δραστηριότητα οι οποίοι ανέκαμψαν σε υψηλά 18 μηνών, παρά τις δυσοίωνες ειδήσεις από τον πόλεμο και την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Η συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας αυτή την εβδομάδα είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα οδηγήσει σε μεταβολή επιτοκίων, αλλά αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κατανομή των ψήφων, ώστε να διαπιστώσουμε αν οι προσδοκίες της αγοράς για δύο αυξήσεις το 2026 συνάδουν με τη σκέψη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας.

Ευρώ

Τα στοιχεία από την Ευρωζώνη την περασμένη εβδομάδα ήταν αναμφίβολα απογοητευτικά. Η έρευνα επενδυτικού κλίματος ZEW υποχώρησε σε χαμηλό τριετίας παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι τιμές των ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ο δείκτης PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα τον Απρίλιο κατέρρευσε πολύ χαμηλότερα από τις ήδη αρνητικές προσδοκίες, σε επίπεδο συμβατό με ευθεία οικονομική συρρίκνωση. Απομένει να φανεί αν αυτά τα «μαλακά» στοιχεία συνιστούν υπεραντίδραση στη ζοφερή ατμόσφαιρα του πολέμου και αν τα «σκληρά» στοιχεία αποδειχθούν πιο ανθεκτικά, αλλά φαίνεται πως οποιαδήποτε πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ αυτή την εβδομάδα έχει πλέον εκλείψει. Το ΑΕΠ πρώτου τριμήνου και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Απριλίου θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα θα έχουμε τις αντιδράσεις της ΕΚΤ την Πέμπτη, κι έτσι έως το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε σαφώς καθαρότερη εικόνα τόσο για τον αντίκτυπο του πολέμου όσο και για την αντίδραση της ΕΚΤ.

Δολάριο ΗΠΑ

Τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ συνεχίζουν να αποδεικνύονται ανθεκτικά στον αντίκτυπο του πολέμου. Οι λιανικές πωλήσεις του Μαρτίου ήταν πολύ ισχυρές, επιβεβαιώνοντας την απόκλιση μεταξύ της ιδιαίτερα αδύναμης καταναλωτικής εμπιστοσύνης και των πραγματικών αποφάσεων για τις δαπάνες των νοικοκυριών. Οι δείκτες PMI επίσης ενισχύθηκαν απροσδόκητα. Συνολικά, η καθολικά αναμενόμενη διατήρηση των επιτοκίων φαίνεται πιθανότατα δικαιολογημένη. Αναμένουμε ότι η τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ υπό την προεδρία του Powell θα υιοθετήσει έναν προσεκτικά επιθετικό τόνο στην επικοινωνία της. Στη γενικότερη αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος προστίθεται η επικείμενη αλλαγή ηγεσίας προς έναν -κατά τα φαινόμενα- πιο ήπιο υποψήφιο του Τραμπ, τον Kevin Warsh. Η επόμενη μεταβολή των επιτοκίων έχει τις ίδιες πιθανότητες να είναι τόσο ανοδική όσο και καθοδική.

Πηγή: skai.gr

