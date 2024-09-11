Αύξηση του κύκλου εργασιών τόσο σε επίπεδο β' τριμήνου όσο και σε επίπεδο α' εξαμήνου ανακοίνωσε η Aegean.

Κατά το Β’ Τρίμηνο η Aegean συνέχισε να αναπτύσσεται προσφέροντας 5,4 εκατ. θέσεις, 9% περισσότερες από το 2023, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται κατά 8%. Η ανάπτυξη ήταν ισορροπημένη μεταξύ του δικτύου εξωτερικού με 2,6 εκατ. επιβάτες και αύξηση 9% και του δικτύου εσωτερικού με 1,8 εκατ. επιβάτες, ήτοι αύξηση 8%. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 81,2%.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Β’ Τρίμηνο ανήλθε σε €480,3 εκατ., αυξημένος κατά 7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2023, με το ΕΒΙΤDA να διαμορφώνεται στα €114,4 εκατ. από €120,2 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2023, και το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε κέρδη μετά από φόρους για το Β’ Τρίμηνο του 2024 ύψους €43,9 εκατ. από €51,5 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2023.

Συνολικά κατά το Α’ Εξάμηνο του έτους η Aegean μετέφερε 7,3 εκατ. επιβάτες, 9% περισσότερους συγκριτικά με το Εξάμηνο του 2023, προσφέροντας 9,5 δις. χιλιομετρικές θέσεις, 11% περισσότερες θέσεις σε σχέση την ίδια περίοδο του 2023. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 81,4% το Α’ Εξάμηνο του 2024.

Σε επίπεδο Εξαμήνου ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υπερβαίνει κατά 10% το Α’ Εξάμηνο του 2023, φτάνοντας τα €749,1 εκατ. ενώ τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €147,6 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 6%, σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2023. Τα Κέρδη προ φόρων του Ομίλου για το Α’ Εξάμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν σε €31,6 εκατ. έναντι €48,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2023 ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους για τον Όμιλο διαμορφώνονται σε €22,9 εκατ. από €37,1 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2023.

Λόγω των ισχυρών θετικών ταμειακών ροών από τη λειτουργική κερδοφορία αλλά και τις προπωλήσεις εισιτήριων της καλοκαιρινής περιόδου, τα ταμειακά αποθέματα και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία αυξήθηκαν σε €814,4 εκατ. στις 30.06.2024 από €706,3 εκατ. στις 31.12.2023, πάρα την εξαγορά των Warrants με την καταβολή €85,4 εκατ. στην Ελληνική Δημοκρατία τη 02.01.2024 αλλά και την πρώτη μετά από μία τετραετία, καταβολή μερίσματος ύψους €67,6 εκατ. στους μέτοχους στις 27.05.2024.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία πρόωρων ελέγχων και επισκευών στους κινητήρες GTF των Α320/Α321 neo, που με αφετηρία τον Οκτώβριο του 2023 και ανά περίοδο καθηλώνει σημαντικό μέρος του στόλου των νέων αεροσκαφών μας, επιβαρύνει σημαντικά το κόστος της εταιρείας σε καύσιμα, κόστος συντήρησης αλλά και μισθώματα αεροσκαφών. Η αποζημίωση που λαμβάνεται από τον κατασκευαστή, καλύπτει σημαντικό μέρος αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο του αύξησης του κόστους και τις απώλειες προσφοράς επιπλέον διαθεσίμων θέσεων. Επίσης, σημαντική επίδραση στο κόστος έχει η επιβάρυνση από τις αυξημένες αγορές CO2, με δεδομένη την εξελισσόμενη και σε βάθος τριετίας κατάργηση των δωρεάν ιστορικών δικαιωμάτων των εταιρειών στον αεροπορικό κλάδο.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το αποτέλεσμα του Πρώτου Εξαμήνου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό, πάρα την αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας προς τη χώρα μας, αλλά και των σημαντικών λειτουργικών και κανονιστικών απαιτήσεων που επιβαρύνουν το κόστος μας. Με δεδομένη μάλιστα την υψηλή εποχικότητα της ζήτησης είναι σημαντικό ότι με την προσπάθεια για επέκταση της περιόδου έχουμε καταφέρει να αφήσουμε πίσω μας, τις χρονιές όπου έως και το 2019, το αποτέλεσμα του Πρώτου Εξαμήνου της Aegean ήταν ζημιογόνο.

Ενεργώντας πάντα με σύνεση και σχέδιο, έχουμε ήδη δρομολογήσει στρατηγικές αποφάσεις που καλύπτουν όλο το εύρος του οικοσυστήματος της Aegean από τα 4 νέα Airbus A321neo με σημαντικά μεγαλύτερη εμβέλεια και νέα ειδικά διαμορφωμένη καμπίνα επιβατών, για εξυπηρέτηση αγορών εκτός Ε.Ε., την ανάπτυξη του Κέντρου Συντήρησης Αεροσκαφών και του Κέντρου Εκπαίδευσης Πληρωμάτων αλλά και την πιο πρόσφατη στρατηγική επένδυση συμμετοχής και συνεργασίας με τη VOLOTEA, ενέργειες που εδραιώνουν και ισχυροποιούν την Aegean στην αεροπορική αγορά της Ευρώπης.

Τα βήματα συνεχίζονται και είναι λελογισμένα, προσεκτικά, πάντα όμως αρκετά για να δίνουμε μία δυναμική η οποία στηρίζει την ανάπτυξη της Εταιρείας, των ανθρώπων μας και πιστεύουμε και της χώρας».

Η διοίκηση της Aegean θα διενεργήσει τηλεδιάσκεψη (conference call) με θέμα συζήτησης «Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου 2024», την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2024 στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

