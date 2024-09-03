Στην επένδυση 25 εκατομμυρίων ευρώ στη Volotea προχώρησε η Aegean. Πρόκειται για από κοινού συμμετοχή της Aegean με τους υφιστάμενους μετόχους της Volotea σε αύξηση κεφαλαίου έως €50 εκατ. μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου χρηματοπιστωτικού μέσου (δανείου) με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

Ειδικότερα, η Aegean ανακοίνωσε επίσημα την επένδυσή της ύψους €25 εκατ. στη Volotea S.L., έναν από τους κορυφαίους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους στην Ευρώπη με έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η Volotea ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2012 και επιχειρεί από 22 βάσεις, κυρίως στη Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, εξυπηρετώντας πάνω από 450 δρομολόγια, εστιάζοντας κυρίως σε εποχιακές, μικρότερες διαδρομές και αγορές αναψυχής, οι οποίες δεν είχαν προηγούμενη απευθείας κάλυψη και στις όποιες προσφέρει νέες συνδέσεις. Το 2023 μετέφερε 10,3 εκατ. επιβάτες με έναν στόλο 41 αεροσκαφών Airbus A320/A319. Οι βάσεις στις αγορές της Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας αντιπροσωπεύουν περί το 90% της συνολικής της δραστηριότητας με τις αγορές της Ελλάδας και Γερμανίας να αποτελούν το υπόλοιπο 10%.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η αρχική επένδυση των €25 εκατ. πραγματοποιείται με την από κοινού συμμετοχή της Aegean με τους υφιστάμενους μετόχους της Volotea σε αύξηση κεφαλαίου έως €50 εκατ. μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου χρηματοπιστωτικού μέσου (δανείου) με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Υπό την αίρεση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, κυρίως σχετικών με την οικονομική απόδοση της Volotea το 2024, δύναται να πραγματοποιηθεί και δεύτερη εκταμίευση του εν λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ύψους έως €50 εκατ., στην οποία η Aegean θα συμμετέχει επίσης με ποσό ύψους €25 εκατ. Συνεπώς, η συνολική αύξηση κεφαλαίου δύναται να ανέλθει σε έως €100 εκατ., με τη συμμετοχή της Aegean να ανέρχεται σε €50 εκατ. Σε περίπτωση που η αρχική συμμετοχή της πρώτης εκταμίευσης της Aegean μετατραπεί σε μετοχές, τότε η επένδυσή της θα ισοδυναμεί σε μερίδιο 13% στη Volotea ενώ στην περίπτωση που εκταμιευτεί και η δεύτερη δόση και μετέπειτα μετατραπεί σε μετοχές τότε το συνολικό ποσοστό της Aegean στη Volotea θα ανέλθει στο 21%.

Παράλληλα, η Aegean και η Volotea υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διερεύνηση νέων ευκαιριών συνεργασίας στη διανομή καθώς και σε άλλους εμπορικούς τομείς, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ των δύο εταιρειών. Συγκεκριμένα, η εμπορική συνεργασία αρχικά θα επικεντρωθεί στη διάθεση των προϊόντων του ενός αερομεταφορέα από τον διαδικτυακό τόπο του άλλου, καθώς και στην περαιτέρω εκμετάλλευση του διεθνούς δικτύου από/προς τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, όπως Ηράκλειο, Ρόδος, Χανιά, προς/από βασικές ευρωπαϊκές αγορές όπως Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, ούτως ώστε να προσφέρονται περισσότερες επιλογές στους επιβάτες με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων και της επένδυσης των δύο εταιρειών. Τέλος, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας στους τομείς παροχής υπηρεσιών Συντήρησης καθώς και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων για την κάλυψη μέρους των αναγκών της Volotea από τον Όμιλο της Aegean.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Aegean, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε σχετικά: «Η Aegean και η Volotea έχουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και προϊοντική φιλοσοφία αλλά σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν συμπληρωματικά και μοιράζονται την ίδια πελατοκεντρική φιλοσοφία. Επενδύουμε στη Volotea καθώς πιστεύουμε στη στρατηγική και στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά και στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της διανομής και κάλυψης σημαντικών αγορών (όπως Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία) καθώς και στη δυνατότητα προσφοράς απευθείας συνδέσεων με τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας. Ο κ. Carlos Muñoz και η ομάδα του έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην εδραίωση της εταιρείας και του δικτύου της και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους στην εν λόγω επένδυση παρέχοντας κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Επίσης, είμαστε πεπεισμένοι ότι μελλοντικά περισσότερες συνέργειες θα μπορέσουν να δημιουργηθούν όσο οι δύο ομάδες συνεργάζονται και αξιοποιούν τις δυνατότητές τους».

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Volotea κ. Carlos Muñoz, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Volotea καθώς η ενίσχυση των κεφαλαίων σηματοδοτεί σημαντικό οικονομικό ορόσημο για εμάς, γεγονός που επετεύχθη με τη στήριξη των μετόχων μας και την επένδυση της Aegean. Γνωρίζουμε και συνεργαζόμαστε με την Aegean και την ομάδα της για πολλά χρόνια τώρα και μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία, αξίες και όραμα ως προς τον Ευρωπαϊκό κλάδο αερομεταφορών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό το νέο βήμα και προσδοκούμε σε μια επιτυχημένη συνεργασία».

Βασικά στοιχεία για τη Volotea

Η Volotea ιδρύθηκε το 2011 από τον Carlos Muñoz και τον Lázaro Ros, οι οποίοι ήταν επίσης ιδρυτές της Vueling. Η Volotea, την τελευταία δεκαετία, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη, σταδιακά αυξάνοντας κάθε χρόνο τον στόλο, τους προορισμούς που καλύπτει το δίκτυό της και την προσφερόμενη χωρητικότητα. Φέτος, η εταιρεία γιόρτασε το σημαντικό ορόσημο της συνολικής επιβατικής κίνησης των 60 εκατομμυρίων επιβατών σε όλο το δίκτυό της, σωρευτικά από την ίδρυσή της. Το πρόγραμμα δρομολογίων της καλύπτει ένα δίκτυο 110 αεροδρομίων ενώ διατηρεί βάσεις σε 22 προορισμούς σε μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές πόλεις. Φέτος, η Volotea πραγματοποιεί σχεδόν 450 δρομολόγια (περισσότερα από τα μισά δρομολόγια καλύπτονται σε αποκλειστικότητα), προσφέροντας περίπου 12,5 -13,0 εκατ. θέσεις (+12% με +16% περισσότερες σε σχέση με το 2023), πραγματοποιώντας περίπου 80.000 πτήσεις. Η εταιρεία επιχειρεί με ένα στόλο 44 αεροσκαφών τύπου Airbus A319 και A320, ενώ απασχολεί περί τους 2.100 υπαλλήλους. Η Volotea βραβεύτηκε λαμβάνοντας 4 αστέρια το 2024 και αναγνωρίστηκε από την Skytrax ως η «Καλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη» στα World Airline Awards, στην παγκόσμια έρευνα ικανοποίησης επιβατών το 2023 και το 2024. Η εταιρεία προσθέτει αυτές τις διακρίσεις στον αυξανόμενο κατάλογο των επιτευγμάτων της, ο οποίος περιλαμβάνει διαδοχικές διακρίσεις ως «Η κορυφαία αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη» στα World Travel Awards το 2021, το 2022 και το 2024.

