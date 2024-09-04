Aegean: Η απόφαση επένδυσης στη Volotea - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία, τα κέρδη της επένδυσης

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς της αποτελεί η νέα στρατηγική επένδυση και συνεργασία της Aegean με την ισπανική low cost, Volotea.

Με την επένδυση αυτή ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας ενισχύει την παρουσία του και την εξωστρέφειά του σε μεγάλες αγορές της Νότιας Ευρώπης όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, δεδομένου ότι το 92% της δραστηριότητας της Volotea εστιάζει στις συγκεκριμένες αγορές.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Ειδικότερα η στρατηγική συνεργασία της AEGEAN με την Volotea προβλέπει:

-την άμεση συμμετοχή της AEGEAN με 25 εκατομμύρια ευρώ, σε αύξηση κεφαλαίου, μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους της Volotea με δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές συνολικού ύψους έως 50 εκατ. ευρώ. Στόχος η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της Volotea. H συμφωνία προβλέπει, και τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, μια δεύτερης δόσης στην αύξηση κεφαλαίου της Volotea, και πάλι με μετατρέψιμο δάνειο, κατά το 1ο εξάμηνο του 2025, για ακόμη, έως 50 εκατ. ευρώ, και πάλι από κοινού με τους υφιστάμενους μετόχους της Volotea, στην οποία εφόσον λάβει χώρα θα συμμετέχει και η AEGEAN με 25 επιπλέον εκατομμύρια. To σύνολο των αυξήσεων κεφαλαίου με το μετατρέψιμο δάνειο μπορεί τελικά να φτάσει έως τις 30/6/2026 στα 100 εκατ. για την VOLOTEA στα oποία η AEGEAN θα έχει συμβάλει συνολικά 50 εκατ.ευρώ.

- την ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δυο εταιρειών για cross selling μέσω των ιδίων καναλιών διανομής και πωλήσεων (κυρίως τα websites), την αύξηση των πτήσεων κοινού κωδικού, ώστε να ενισχυθεί η εμπορική παρουσία των δυο εταιρειών στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

- την από κοινού ανάπτυξη και εκμετάλλευση δρομολογίων εξωτερικού από/προς τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μέσω συμφωνίας διάρκειας 5 ετών (αρχικά κατά τα πρώτα 2 χρόνια από/προς Ηράκλειο, Χανιά και Ρόδο), προς τις 3 βασικές αγορές που έχει βάσεις και παρουσία η Volotea (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία). Η διαδικασία αυτή θα αφορά κοινό σχεδιασμό του δικτύου, συντονισμό των πτήσεων ώστε να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να δίνουν περισσότερες επιλογές στου πελάτες και συνεκμετάλλευση αυτών των πτήσεων.

-τη διερεύνηση από τις δυο εταιρείες της δυνατότητας εξυπηρέτησης μέρους των αναγκών της Volotea για χρήση εξομοιωτών πτήσεων, αλλά και υπηρεσιών συντήρησης μέρους των αεροσκαφών της στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο και τη νέα τεχνική βάση της AEGEAN. Η AEGEAN ακόμη και αν ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της αύξησης κεφαλαίου το 2025, θα παραμείνει μέτοχος μειοψηφίας, της Volotea. Η πλειοψηφία, παραμένει στην ομάδα των αρχικών μετόχων της Volotea. Παράλληλα το management της Volotea παραμένει και αυτό χωρίς καμιά διαφοροποίηση, υπό την ηγεσία του ιδρυτή και CEO της Carlos Muñoz.

«Η AEGEAN και η Volotea έχουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και προϊοντική φιλοσοφία, αλλά σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν συμπληρωματικά και μοιράζονται την ίδια πελατοκεντρική φιλοσοφία. Επενδύουμε στη Volotea καθώς πιστεύουμε στη στρατηγική και στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά και στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της διανομής και κάλυψης σημαντικών αγορών (όπως Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία) καθώς και στη δυνατότητα προσφοράς απευθείας συνδέσεων με τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας» τόνισε μεταξύ άλλων, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ανακοίνωσης της συμφωνίας, ο πρόεδρος του ΔΣ της AEGEAN, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Volotea κ. Carlos Muñoz, δήλωσε: «Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Volotea καθώς η ενίσχυση των κεφαλαίων σηματοδοτεί σημαντικό οικονομικό ορόσημο για εμάς, γεγονός που επετεύχθη με τη στήριξη των μετόχων μας και την επένδυση της AEGEAN. Γνωρίζουμε και συνεργαζόμαστε με την AEGEAN και την ομάδα της για πολλά χρόνια τώρα και μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία, αξίες και όραμα ως προς τον ευρωπαϊκό κλάδο αερομεταφορών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό το νέο βήμα και προσδοκούμε σε μια επιτυχημένη συνεργασία».

Τα πλεονεκτήματα της επένδυσης

Η AEGEAΝ προσβλέπει σε απόδοση της επένδυσής της σε βάθος 3-5 ετών από την συμμετοχή, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία της και την εξωστρέφειά της σε μεγάλες αγορές της Νότιας Ευρώπης όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, δεδομένου ότι το 92% της δραστηριότητας της Volotea εστιάζει στις συγκεκριμένες αγορές. Αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Volotea, η οποία και αποτελεί μία εταιρεία χαμηλού κόστους με εξειδικευμένο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργείας. Η Volotea διακρίνεται για τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα αποτελεσματικότητας που την κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες, χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες. Τέλος, η AEGEAN κατ' αυτό τον τρόπο συμμετέχει, στη γενικότερα τάση των στρατηγικών συμμετοχών, συνεργασιών, εξαγορών και ενοποιήσεων που καταγράφεται στην αεροπορική αγορά της Ευρώπης, ιδιαιτέρως μετά την Covid. Όλες οι μεγάλες ή full service αεροπορικές εταιρείες, είτε έχουν δημιουργήσει, είτε έχουν εξαγοράσει, είτε συνεργάζονται με εταιρίες χαμηλού κόστους, που σε συγκεκριμένα μέρη του δικτύου, συγκεκριμένες ανάγκες καταναλωτών, είναι πιο κατάλληλες.

Εκπαίδευση Πιλότων και Υπηρεσίες Συντήρησης Αεροσκαφών

Οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα συμφωνίας για την εξυπηρέτηση μέρους των αναγκών της Volotea για τη συντήρηση του στόλου της στο Κέντρο Υπηρεσιών Συντήρησης Πτητικών Μέσων της AEGEAN και την εκπαίδευση των πιλότων και πληρωμάτων της στο Κέντρο Προσομοιωτών Πτήσεων που έχει δημιουργήσει η AEGEAN σε συνεργασία με την CAE, την κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον κλάδο της αεροπορικής εκπαίδευσης για πιλότους και πληρώματα καμπίνας.

