Κομισιόν: Εντός στόχων του Μεσοπρόθεσμου η Ελλάδα - Παραμένουν οι ευπάθειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί θετικά την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου σχεδίου της Ελλάδας, στο πλαίσιο του εαρινού πακέτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αξιολόγησε την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων σχεδίων 18 κρατών μελών που υποβλήθηκαν το περασμένο φθινόπωρο.

Για 12 κράτη μέλη (Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Σουηδία) η Επιτροπή αξιολογεί τα μεσοπρόθέσμα σχέδιά τους ως «συμμορφούμενα με τη συνιστώμενη μέγιστη αύξηση των καθαρών δαπανών, λαμβανομένης υπόψη της ευελιξίας στο πλαίσιο της εθνικής ρήτρας διαφυγής, κατά περίπτωση».

Η Πορτογαλία και η Ισπανία συμμορφώνονται σε γενικές γραμμές, με περιορισμένες αποκλίσεις από τις συνιστώμενες διαδρομές τους. Ωστόσο, για την Κύπρο, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος απόκλισης από τους συνιστώμενους μέγιστους ρυθμούς ανάπτυξης που έχει ορίσει το Συμβούλιο.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), η Επιτροπή θεωρεί ότι για τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία και τη Σλοβακία δεν χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της ΔΥΕ για τις χώρες αυτές στο παρόν στάδιο.

Για το Βέλγιο, μετά την υποβολή του μεσοπρόθεσμου σχεδίου της, η Επιτροπή συνέστησε νέα διορθωτική πορεία, η οποία εκκρεμεί επί του παρόντος προς έγκριση από το Συμβούλιο. Αντίθετα, η αύξηση των καθαρών δαπανών της Ρουμανίας υπερβαίνει σημαντικά το ανώτατο όριο που έχει θέσει η διορθωτική της πορεία, ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπιστώνεται ότι η Ρουμανία δεν έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα. Για την Αυστρία, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κίνηση διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος είναι δικαιολογημένη.

Αξιολόγηση μακροοικονομικών ανισορροπιών

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Σλοβακία και η Σουηδία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς οι ευπάθειές τους παραμένουν συνολικά σημαντικές.

Η Κύπρος κατατάσσεται στις χώρες που «δεν αντιμετωπίζουν ανισορροπίες», καθώς οι ευπάθειες που σχετίζονται με το εξωτερικό και το ιδιωτικό χρέος της υποχωρούν, εν μέρει λόγω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, ενώ το δημόσιο χρέος μειώνεται χάρη στα συνεχιζόμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Η Γερμανία επίσης κατατάσσεται ως χώρα που «δεν αντιμετωπίζει ανισορροπίες», καθώς οι ευπάθειες που σχετίζονται με το μεγάλο πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχουν μειωθεί με την πάροδο των ετών και πρόσφατα ανακοινώθηκε σημαντική πρόοδος πολιτικής.

Η Ρουμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες.

